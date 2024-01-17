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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Свердловчане не попали в новое шоу на ТНТ «Выжить в Самарканде»

В новом шоу на ТНТ нет ни одного свердловчанина

17 января 2024, 10:39
Фото: Midjourney

Свердловчане не попали в новое шоу на ТНТ «Выжить в Самарканде»

В новом шоу на ТНТ «Выжить в Самарканде» есть все: интересное место проведения, популярные ведущие, большой бюджет, звездные игроки и участники из народа. Нет только одного, а точнее ни одного участника, который представлял бы Свердловскую область.

В начале 2024 года на телеканале ТНТ начали показывать шоу «Выжить в Самарканде». Это второй сезон реалити «Выжить в Дубае». Ведущие, как и в первом сезоне, — Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Как и в первый раз, в шоу участвуют две команды: команда звезд и народная команда, в состав которой входят простые жители России. И, как и в первом сезоне шоу «Выжить в Самарканде», в народной команде нет ни одного жителя Свердловской области.

Народная команда

Александр Лось

Житель ДНР из города Енакиево рос в семье артистов цирка. С раннего детства Александр прекрасно чувствует себя на манеже. На данный момент Лось является руководителем целой труппы.

Александр Лось. Фото: RutubeАлександр Лось. Фото: Rutube
Александр Лось. Фото: Rutube

Владилен Шкрюм

Выходец из села Бжид, территориально село находится в Краснодарском крае. В миру Владилен активно занимается облагораживанием придомовых территорий. Ухаживает за зелеными насаждениями. Также зарабатывает продажей земельных участков. Женат и воспитывает двоих детей.

Владилен Шкрюм. Фото: RutubeВладилен Шкрюм. Фото: Rutube
Владилен Шкрюм. Фото: Rutube

Кристина Орлова

В проекте засветилась и более юная участница. Кристина Орлова из Самарской области, приехала покорять проект из села Большая Глушица. Девушка увлекается фотосъемкой и работает в собственной студии. Состоит в браке с мужчиной по имени Игорь и является мамой двух сыновей.

Кристина Орлова. Фото: RutubeКристина Орлова. Фото: Rutube
Кристина Орлова. Фото: Rutube

Любовь Оленина

Родилась в Борисоглебске, но живет в Воронеже, где закончила архитектурный факультет. Всегда мечтала о приключениях, но ни разу не была за границей. Любовь работает в такси. У нее есть 9-летняя дочь по имени Александра.

Любовь Оленина. Фото: RutubeЛюбовь Оленина. Фото: Rutube
Любовь Оленина. Фото: Rutube

Евгений Давлетшин

Евгений работает демонтажником. В проект попал благодаря своей девушке, которая была уверена, что у Жени все получится. Сам мужчина не ожидал, что станет участником народной команды, но, по его словами, он готов к трудностям и не боится рисковать.

Евгений Давлетшин. Фото: RutubeЕвгений Давлетшин. Фото: Rutube
Евгений Давлетшин. Фото: Rutube

Марина Нисилевич

Жительница Омской области из села Полтавка. Марина работает медсестрой в социальном центре. От проекта ждет новых эмоций и знакомств с интересными людьми. Заполнить заявку на участие шоу Марину убедил муж. Также Нисилевич воспитывает двоих детей.

Марина Нисилевич. Фото: RutubeМарина Нисилевич. Фото: Rutube
Марина Нисилевич. Фото: Rutube

Звездная команда

Команда звезд пестрит известными именами. В состав именитой сборной вошли люди не нуждающиеся в представлении: Влад Топалов, Митя Фомин, Наzима, участница «Фабрики звезд» Юлия Паршута, модель Виктория Одинцова и юморист Сергей Гореликов, он же Серж — резидент Comedy Club.

Все свои

Народная команда и состоит из простых россиян, таких же, как ваш знакомый или соседка. Совершенно не звездных людей, которые в первый раз попали на большие экраны с возможностью показать, из какого теста сделаны люди из регионов. Но почему-то немного грустно, что никто из земляков не решился похвастать своими силами на всю страну. В редакции TagilCity.ru уверены, что в Свердловской области однажды найдутся простой уральский парень или девушка с характером, которыми будет гордится Урал и которые смогут выжить в Самарканде.

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