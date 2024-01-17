В новом шоу на ТНТ нет ни одного свердловчанина

Народная команда и состоит из простых россиян, таких же, как ваш знакомый или соседка. Совершенно не звездных людей, которые в первый раз попали на большие экраны с возможностью показать, из какого теста сделаны люди из регионов. Но почему-то немного грустно, что никто из земляков не решился похвастать своими силами на всю страну. В редакции TagilCity.ru уверены, что в Свердловской области однажды найдутся простой уральский парень или девушка с характером, которыми будет гордится Урал и которые смогут выжить в Самарканде.