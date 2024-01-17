В поселке в Свердловской области накрыли цех по производству паленого алкоголя

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
Сотрудниками полиции было изъято более трех тысяч литров спирта, бутылки, этикетки, а также уже готовый товар, рассказал общественник Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.
Известно, что изготовители готовили очередную партию к продаже и уже неоднократно совершали продажу данной продукции. Сейчас в ведомстве решают вопрос о том, чтобы возбудить уголовное дело.
Напомним, в Екатеринбурге общественники нашли подпольный цех, где производились некачественные никотиновые сигареты. «Предприниматели» скрылись на машине, а товар был изъят.