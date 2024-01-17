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Цех по изготовлению поддельного алкоголя найден в поселке Свердловской области

В поселке в Свердловской области накрыли цех по производству паленого алкоголя

17 января 2024, 03:52
Фото: 1MI

Цех по изготовлению поддельного алкоголя найден в поселке Свердловской области

В свердловском поселке Новокосулино-2 был обнаружен подпольный цех в частном доме, где изготавливался некачественный алкоголь.

Сотрудниками полиции было изъято более трех тысяч литров спирта, бутылки, этикетки, а также уже готовый товар, рассказал общественник Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.

Известно, что изготовители готовили очередную партию к продаже и уже неоднократно совершали продажу данной продукции. Сейчас в ведомстве решают вопрос о том, чтобы возбудить уголовное дело.

Напомним, в Екатеринбурге общественники нашли подпольный цех, где производились некачественные никотиновые сигареты. «Предприниматели» скрылись на машине, а товар был изъят.

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