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Подготовка к пожароопасному периоду начнется в Свердловской области

В Свердловской области начнется отработка эвакуации жителей

17 января 2024, 11:41
Фото: Midjourney

Подготовка к пожароопасному периоду начнется в Свердловской области

В Свердловской области начнут проводить отработку эвакуационных мероприятий во время лесных пожаров.

Уральский полпред главы РФ Владимир Якушев потребовал провести несколько репетиций эвакуации перед началось пожароопасного сезона. Об этом он сообщил во время совещания с областями Урала и сотрудниками региональных МЧС.

Также Якушев акцентировал внимание присутствующих на принципиальности вопроса об эвакуации населения уральских регионов.

Напомним, весной и летом 2023 года в Свердловской области было несколько крупных лесных пожаров, от которых пострадали населенные пункты Сосьва, Шайдуриха, Таежный и другие. Многие жилые дома и постройки оказались уничтожены огнем.

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#Пожар#Свердловская область#Эвакуация#Подготовка#Население#Окружающая среда#Учебная эвакуация#Природный пожар#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Населенные пункты
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