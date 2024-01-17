В Свердловской области начнется отработка эвакуации жителей

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Уральский полпред главы РФ Владимир Якушев потребовал провести несколько репетиций эвакуации перед началось пожароопасного сезона. Об этом он сообщил во время совещания с областями Урала и сотрудниками региональных МЧС.
Также Якушев акцентировал внимание присутствующих на принципиальности вопроса об эвакуации населения уральских регионов.
Напомним, весной и летом 2023 года в Свердловской области было несколько крупных лесных пожаров, от которых пострадали населенные пункты Сосьва, Шайдуриха, Таежный и другие. Многие жилые дома и постройки оказались уничтожены огнем.