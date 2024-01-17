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Published Сегодня, 11:09

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Updated Сегодня, 11:11

Свердловская область реализует проекты развития городской среды

В Свердловской области продолжится реализация проектов развития городской среды

17 января 2024, 11:09
Фото: 1MI

Свердловская область реализует проекты развития городской среды

В Свердловской области была продлена программа развития городской среды до 2030 года. Это стало возможным благодаря решению президента.

Об этом Владимир Путин сообщил 16 января на торжественном мероприятии премии «Служение». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев добавил, что Свердловская область — один из регионов-лидеров по вопросам благоустройства территорий.

По его данным, за семь последних лет в области обустроили порядка двух тысяч общественных мест и дворов. Площадки могли выбрать сами жители.

Кроме того, в прошлом году регион оказался на первой строчке общероссийского рейтинга по числу проголосовавших за проекты общественных территорий граждан. Это места которые привели или планируют привести в порядок. Голоса отдали порядка 800 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что жителям Екатеринбурга предстоит выбрать парк для благоустройства по федеральной программе.

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#Общество#Касается каждого#Владимир Путин#Свердловская область#Благоустройство#Президент#Евгений Куйвашев#Голосование#Дворы#Общественные места#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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