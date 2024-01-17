В Свердловской области продолжится реализация проектов развития городской среды

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Об этом Владимир Путин сообщил 16 января на торжественном мероприятии премии «Служение». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев добавил, что Свердловская область — один из регионов-лидеров по вопросам благоустройства территорий.
По его данным, за семь последних лет в области обустроили порядка двух тысяч общественных мест и дворов. Площадки могли выбрать сами жители.
Кроме того, в прошлом году регион оказался на первой строчке общероссийского рейтинга по числу проголосовавших за проекты общественных территорий граждан. Это места которые привели или планируют привести в порядок. Голоса отдали порядка 800 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что жителям Екатеринбурга предстоит выбрать парк для благоустройства по федеральной программе.