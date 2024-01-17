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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Медицинский класс откроется в Верхней Салде

В Верхней Салде заработает медицинский класс

17 января 2024, 11:08
Фото: 1MI

Медицинский класс откроется в Верхней Салде

В Верхней Салде с нового учебного года откроется медицинский класс. Он будет работать на базе школы №1. В нем будут обучаться девятиклассники.

Кроме того, обучающиеся смогут два раза в неделю изучать основы деятельности в сфере медицины, а также профильные предметы. Это преимущественно химия и биология. Собрание по созданию класса уже прошло в стенах учреждения.

Обучаться в нем изъявили желание 30 школьников. Все они хотят связать жизнь с медициной, сообщает «В Салде».

Школьников ожидает углубленное изучение ряда предметы, практические уроки, лекции от профи. Первое занятие пройдет через неделю, 23 января.

Отмечается, что медицинские классы появляются в разных школах региона по инициативе губернатора. Деньги на эти цели выделялись из бюджетных средств региона.

На эти деньги в 30 муниципалитетах были куплены современные пособия для изучения биологии и химии углубленно.

Ранее сообщалось, что два муниципальных проекта Свердловской области удостоены президентской премии.

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#Общество#Медицина#Бюджет#Губернатор#Инициатива#Лекции#Пособия#Химия#Биология#Екатеринбург#Верхняя Салда#Дарья Сорокина
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