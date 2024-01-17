В Верхней Салде заработает медицинский класс

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Кроме того, обучающиеся смогут два раза в неделю изучать основы деятельности в сфере медицины, а также профильные предметы. Это преимущественно химия и биология. Собрание по созданию класса уже прошло в стенах учреждения.
Обучаться в нем изъявили желание 30 школьников. Все они хотят связать жизнь с медициной, сообщает «В Салде».
Школьников ожидает углубленное изучение ряда предметы, практические уроки, лекции от профи. Первое занятие пройдет через неделю, 23 января.
Отмечается, что медицинские классы появляются в разных школах региона по инициативе губернатора. Деньги на эти цели выделялись из бюджетных средств региона.
На эти деньги в 30 муниципалитетах были куплены современные пособия для изучения биологии и химии углубленно.
Ранее сообщалось, что два муниципальных проекта Свердловской области удостоены президентской премии.