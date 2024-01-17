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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В военкомате Екатеринбурга объяснили ошибку с телами погибших солдат

В военкомате объяснили, как в Екатеринбурге перепутали тела погибших солдат

17 января 2024, 13:18
Фото: 1MI

В военкомате Екатеринбурга объяснили ошибку с телами погибших солдат

В военкомате Екатеринбурга рассказали, как произошла ошибка с похоронами тела солдата из Казани.

Здесь сообщили, что ошибка произошла в морге Ростова-на-Дону. Там перепутали тела, пишет Ура.ру.

Свердловчанин Иван был ефрейтором. О гибели мужчины стало известно в начале декабря. Родные похоронили Ваню 3 января, а через два для узнали, что в гробу был не он.

Похоронили тело настоящего Ивана 15 января. Другого бойца пришлось выкопать и отправить обратно в морг. Оттуда оно будет отправлено в Татарстан к родственникам. В военкомате добавили, что тела никто намеренно не подменял.

Семья Ивана ранее сообщала, что не имеет претензий в связи с этйо ситцацией. В суд они не планируют обращаться. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова взяла ситуацию на контроль.

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