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Мужчина в поселке под Екатеринбургом прицепил к машине снегокат с ребенком

Водитель под Екатеринбургом прицепил снегокат с ребенком к автомобилю

17 января 2024, 10:45
Фото: 1MI

Мужчина в поселке под Екатеринбургом прицепил к машине снегокат с ребенком

В поселке Бобровский под Екатеринбургом водитель автомобиля Range Rover пристегнул к иномарке снегокат, где сидел ребенок.

Так, на дороге, где ехал автомобиль с прицепленным снегокатом, в какой-то момент по обе стороны проехали две машины, которые едва не задели снегокат, пишет Е1.

По словам очевидцев, снегокат с ребенком, прицепленный к автомобилю, был замечен на перекрестке улиц Комиссарова — Краснодеревцев. Инспекторы ГИБДД начали проверку по факту данного инцидента.

Напомним, в марте 2023 года в Белоярском районе автомобилист пристегнул к своей машине «ватрушку», после чего прокатил на ней ребенка.

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