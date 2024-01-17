Водитель под Екатеринбургом прицепил снегокат с ребенком к автомобилю

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Так, на дороге, где ехал автомобиль с прицепленным снегокатом, в какой-то момент по обе стороны проехали две машины, которые едва не задели снегокат, пишет Е1.
По словам очевидцев, снегокат с ребенком, прицепленный к автомобилю, был замечен на перекрестке улиц Комиссарова — Краснодеревцев. Инспекторы ГИБДД начали проверку по факту данного инцидента.
Напомним, в марте 2023 года в Белоярском районе автомобилист пристегнул к своей машине «ватрушку», после чего прокатил на ней ребенка.