Гастроэнтеролог Жаровская: Некачественное сало может нанести вред здоровью

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Сало содержит арахидоновую кислоту, которая является полиненасыщенной жирной кислотой и важна для клеточных мембран, особенно для клеток печени, пишут «Известия».
Однако врач указала, что некачественное сало, произведенное с использованием гормонов и антибиотиков, может нанести серьезный вред здоровью. Поэтому нам рекомендуется покупать фермерское сало от проверенных производителей.
Также эксперт советует избегать употребления копченого сала, а также сала, которое было заморожено или перетапливалось в смалец. Если сало подвергается длительной термической обработке, размораживанию и замораживанию, то его жир окисляется и становится опасным для здоровья.