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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Гастроэнтеролог Жаровская: Некачественное сало может нанести вред здоровью

17 января 2024, 14:35
Врач-гастроэнтеролог Татьяна Жаровская рассказала о возможных негативных свойствах сала. Она отметила, что не все виды сала можно считать полезными для здоровья человека.

Сало содержит арахидоновую кислоту, которая является полиненасыщенной жирной кислотой и важна для клеточных мембран, особенно для клеток печени, пишут «Известия».

Однако врач указала, что некачественное сало, произведенное с использованием гормонов и антибиотиков, может нанести серьезный вред здоровью. Поэтому нам рекомендуется покупать фермерское сало от проверенных производителей.

Также эксперт советует избегать употребления копченого сала, а также сала, которое было заморожено или перетапливалось в смалец. Если сало подвергается длительной термической обработке, размораживанию и замораживанию, то его жир окисляется и становится опасным для здоровья.

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