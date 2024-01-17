Житель Нижнего Тагила отдал мошенникам около 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
С мужчиной неизвестный связался посредством мессенджера и, назвавшись оператором мобильной связи, рассказал, что ему надо продлить договор, а для этого необходимо назвать коды из SMS-сообщений, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
После этого злоумышленник сказал, что на горожанина кто-то якобы оформил несколько кредитов. Чтобы решить эту проблему, необходимо перевести свои деньги на определенный счет. После того, как мужчина выполнил указание, собеседник прекратил с ним общение.
Тогда тагильчанин сообразил, что повелся на мошенническую уловку и обратился в полицию. Как оказалось, номер, с которого ему звонили, зарегистрирован в Приморском крае.
Напомним, в Екатеринбурге пенсионерка, поверив мошенникам, отдала им свыше трех миллионов рублей.