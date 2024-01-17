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Аферисты убедили жителя Нижнего Тагила отдать им 95 тысяч рублей

Житель Нижнего Тагила отдал мошенникам около 100 тысяч рублей

17 января 2024, 04:59
Фото: Midjourney

Аферисты убедили жителя Нижнего Тагила отдать им 95 тысяч рублей

Житель Нижнего Тагила отдал 95 тысяч рублей аферистам, думая, что переводит их на «безопасные счета».

С мужчиной неизвестный связался посредством мессенджера и, назвавшись оператором мобильной связи, рассказал, что ему надо продлить договор, а для этого необходимо назвать коды из SMS-сообщений, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

После этого злоумышленник сказал, что на горожанина кто-то якобы оформил несколько кредитов. Чтобы решить эту проблему, необходимо перевести свои деньги на определенный счет. После того, как мужчина выполнил указание, собеседник прекратил с ним общение.

Тогда тагильчанин сообразил, что повелся на мошенническую уловку и обратился в полицию. Как оказалось, номер, с которого ему звонили, зарегистрирован в Приморском крае.

Напомним, в Екатеринбурге пенсионерка, поверив мошенникам, отдала им свыше трех миллионов рублей.

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