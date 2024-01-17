Жители Екатеринбурга беспокоятся за дворников, которые чистят крыши без страховок

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Сотрудники управляющей компании были замечены на крыше пятиэтажного дома по улице Чердынская, 2. Согласно видео, они чистят снег лопатами. При этом у них нет страховок. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент. Екатеринбург».
Ка кадрах видно, как три человека чистят снег прямо у края крыши. Еще два дворника находятся в центре крыши и отдыхают.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина упал с высотки. С крыши дома после падения свисал пожарный рукав. Тогда же появились предположения, что мужчина мог попытаться забраться по рукаву в квартиру.