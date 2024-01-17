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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Дворники без страховки чистят крышу дома в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга беспокоятся за дворников, которые чистят крыши без страховок

17 января 2024, 11:56
Фото: «Инцидент. Екатеринбург»

Дворники без страховки чистят крышу дома в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на видео попало, как дворники чистят снег с крыши без страховки. Безопасность таких работ вызвала у жителей вопросы.

Сотрудники управляющей компании были замечены на крыше пятиэтажного дома по улице Чердынская, 2. Согласно видео, они чистят снег лопатами. При этом у них нет страховок. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент. Екатеринбург».

Ка кадрах видно, как три человека чистят снег прямо у края крыши. Еще два дворника находятся в центре крыши и отдыхают.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина упал с высотки. С крыши дома после падения свисал пожарный рукав. Тогда же появились предположения, что мужчина мог попытаться забраться по рукаву в квартиру.

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#Происшествия#Безопасность#Снег#Крыша#Управляющая компания#Страховка#Лопата#Екатеринбург#Дворники#Дарья Сорокина
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