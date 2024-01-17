Жители Нижнего Тагила решили пожаловаться Путину из-за строительства исправцентра

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Родители учеников школы № 90 обратились к Владимиру Путину, поскольку беспокоятся о безопасности своих детей.
Проблема с обустройством исправительного центра рядом со школой № 90 на Гальянке вызвала широкий общественный резонанс еще летом 2022 года. Тогда недовольство высказывала и администрация города, руководство ГУФСИН не нашло другого места и в итоге продолжили возведение здания.
Известно, что итоговое решение пока еще не принято.
Ранее свердловский омбудсмен высказалась о строительстве исправцентра в Нижнем Тагиле.