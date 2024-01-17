Жители Нижнего Тагила решили пожаловаться Путину из-за строительства исправцентра

Проблема с обустройством исправительного центра рядом со школой № 90 на Гальянке вызвала широкий общественный резонанс еще летом 2022 года. Тогда недовольство высказывала и администрация города, руководство ГУФСИН не нашло другого места и в итоге продолжили возведение здания.