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Published Сегодня, 14:51

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Updated Сегодня, 14:53

Тагильчане обратились к Путину из-за исправцентра ГУФСИН рядом со школой

Жители Нижнего Тагила решили пожаловаться Путину из-за строительства исправцентра

17 января 2024, 14:51
Фото: Midjourney

Тагильчане обратились к Путину из-за исправцентра ГУФСИН рядом со школой

Жители Нижнего Тагила обратились к президенту России по поводу строительства исправительного учреждения рядом со школой.

Родители учеников школы № 90 обратились к Владимиру Путину, поскольку беспокоятся о безопасности своих детей.

Проблема с обустройством исправительного центра рядом со школой № 90 на Гальянке вызвала широкий общественный резонанс еще летом 2022 года. Тогда недовольство высказывала и администрация города, руководство ГУФСИН не нашло другого места и в итоге продолжили возведение здания.

Известно, что итоговое решение пока еще не принято.

Ранее свердловский омбудсмен высказалась о строительстве исправцентра в Нижнем Тагиле.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Владимир Путин#Дети#Свердловская область#Школьники#Школа#Исправительные работы#Исправительная колония#Екатеринбург#Инцидент#Исправительный центр#Камилла Булгакова
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