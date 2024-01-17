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Updated Сегодня, 07:09

Жительница Нижнего Тагила угрожала фельдшеру убийством

Жительница Нижнего Тагила размахивала ножом перед лицом фельдшера

17 января 2024, 07:06
Фото: 1MI

Жительница Нижнего Тагила угрожала фельдшеру убийством

В Нижнем Тагиле судят женщину, которая угрожала убийством фельдшеру скорой помощи.

Подозреваемой 49 лет. Ее судят по уголовной статье за угрозу убийством, сообщает региональная прокуратура.

Следствие полагает, что 8 августа прошлого года женщина с мужем распивали дома алкоголь. Мужчине стало плохо, и он вызвал скорую. Прибывшая фельдшер стала оказывать пациенту помощь. В этот момент супруга мужчины стала агрессивно высказывать медику претензии о том, что она все делает неправильно.

После она взяла в руки нож с кухни и стала выгонять медработницу из дома. При этом она размахивала ножом перед лицом медработника и высказывала угрозы расправой. Медработница испытала сильный стресс.

Кроме того, женщина попыталась применить нож в действии, однако фельдшер смогла защититься при помощи папки с документами. Далее агрессор выбросила в подъезд чемодан с медицинскими изделиями. Разбилось 13 ампул с лекарствами.

В суде женщина не призналась в содеянном. Дело направлено в суд.

Ранее в Березовском завершилось расследование убийства медбрата. Тогда пациент на дому насмерть зарезал молодого фелльдшера скорой помощи.

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