Жительница Нижнего Тагила размахивала ножом перед лицом фельдшера

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Подозреваемой 49 лет. Ее судят по уголовной статье за угрозу убийством, сообщает региональная прокуратура.
Следствие полагает, что 8 августа прошлого года женщина с мужем распивали дома алкоголь. Мужчине стало плохо, и он вызвал скорую. Прибывшая фельдшер стала оказывать пациенту помощь. В этот момент супруга мужчины стала агрессивно высказывать медику претензии о том, что она все делает неправильно.
После она взяла в руки нож с кухни и стала выгонять медработницу из дома. При этом она размахивала ножом перед лицом медработника и высказывала угрозы расправой. Медработница испытала сильный стресс.
Кроме того, женщина попыталась применить нож в действии, однако фельдшер смогла защититься при помощи папки с документами. Далее агрессор выбросила в подъезд чемодан с медицинскими изделиями. Разбилось 13 ампул с лекарствами.
В суде женщина не призналась в содеянном. Дело направлено в суд.
Ранее в Березовском завершилось расследование убийства медбрата. Тогда пациент на дому насмерть зарезал молодого фелльдшера скорой помощи.