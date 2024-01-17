Жительница Нижнего Тагила размахивала ножом перед лицом фельдшера

Следствие полагает, что 8 августа прошлого года женщина с мужем распивали дома алкоголь. Мужчине стало плохо, и он вызвал скорую. Прибывшая фельдшер стала оказывать пациенту помощь. В этот момент супруга мужчины стала агрессивно высказывать медику претензии о том, что она все делает неправильно.