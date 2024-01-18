Бахрейн стал седьмой страной, принявшей декларацию по сохранению популяции кречета

Маточное поголовье птиц появилось в центре благодаря арабским партнерам. Данный проект можно считать одной из приоритетных составляющих программы по выведению потомства редких птиц и сохранению биоразнообразия Дальневосточного региона. Центр развивается, опираясь на наиболее значимый общемировой опыт, — его деятельность осуществляется при непрерывном взаимодействии со специалистами из арабских стран, делегации которых уже не единожды приезжали в РФ для обмена опытом со своими российскими коллегами.