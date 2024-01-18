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Бахрейн стал седьмой страной, принявшей декларацию по сохранению популяции кречета

Бахрейн стал седьмой страной, принявшей декларацию по сохранению популяции кречета

18 января 2024, 14:39
Королевство Бахрейн на данный момент является седьмой страной, присоединившейся к Декларации о намерениях по сохранению популяции кречета — птицы из отряда соколообразных семейства соколиных.

Данный документ на международном форуме «День сокола», в первый раз проходившем во Владивостоке в рамках VIII Восточного экономического форума, приняли РФ, КНР, Киргизия, Казахстан, Монголия и ОАЭ. Как сообщает 56orb.ru, статус оператора мероприятий получил Фонд Росконгресс.

В целях воплощения инициатив по защите редких видов птиц от истребления и становления общемирового сотрудничества в этом направлении согласно распоряжению главы государства в 2022 году заработал международный соколиный центр «Камчатка».

Маточное поголовье птиц появилось в центре благодаря арабским партнерам. Данный проект можно считать одной из приоритетных составляющих программы по выведению потомства редких птиц и сохранению биоразнообразия Дальневосточного региона. Центр развивается, опираясь на наиболее значимый общемировой опыт, — его деятельность осуществляется при непрерывном взаимодействии со специалистами из арабских стран, делегации которых уже не единожды приезжали в РФ для обмена опытом со своими российскими коллегами.

«Развитие совместных проектов с арабскими партнерами дает возможность закрепить дружеские отношения, основанные на общих интересах и ценностях. Одним из таких направлений, безусловно, станет развитие ключевых тезисов рамочной декларации по сохранению популяции кречетов и взаимной поддержке проектов, нацеленных на сохранение этого вида птиц и восстановление традиций соколиной охоты в России», — отметил важность международного взаимодействия для общей цели советник российского президента Антон Кобяков.

Учреждение декларации продвигала российская сторона. Данный документ служит для объединения стран в целях разработки стратегий по борьбе с браконьерством и нелегальной продажей редких птиц.

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