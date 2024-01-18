Более 2 млрд рублей: кто из предприятий Екатеринбурга задолжал налоговой

Расположившийся на второй строке антирейтинга редакции, составленного по данным ФНС, предприятие Екатеринбурга находится в стадии банкротства. Его основным видом деятельности является добыча декоративного и строительного камня. С 2015 года — именно тогда предприятие было зарегистрировано — «Шабровскому карьеру» удалось накопить многомиллионный долг, который существенно возрос за последние несколько лет. Так, по данным прокуратуры, в 2021 году сумма задолженности карьера перед бюджетом города составляла 2,2 миллиона рублей. В тот же год предприятие закрыло эту задолженность, однако упоминание в антирейтинге в 2024-м году само за себя говорит о его дальнейшей деятельности. Налоговая инспекция №31 банкротит крупного должника. Так, в декабре 2023 года в его отношении решением суда было введено наблюдение.