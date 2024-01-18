Более 2 млрд рублей: кто из предприятий Екатеринбурга задолжал налоговой

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Главным неплательщиком по налогам из предприятий Екатеринбурга стало ООО «Кабели и металлы». Предприятие занимается торговлей цветными металлами и несмотря на выручку в 29 миллиардов рублей за 2022 год (но чистый убыток в более чем 500 миллионов рублей), к нему сохраняется интерес ФНС №31 по Свердловской области. Общая сумма по налогам у предприятия составляет 693,8 миллиарда рублей, что делает его рекордсменом в данном антирейтинге.
Руководителем предприятия с 2019 года является Сергей Бехтерев, который учредил другое предприятие с миллионной прибылью — «Стандарт-М», торгующее отходами и ломом, однако в сводке налоговой оно не значится.
Летом 2023 года медники проиграли очередной суд ФНС и в отношении предприятия продолжают действовать обеспечительные меры. Конфликт с фискалами у «Кабмет», судя по суммам и судам, набирает обороты в Свердловской области.
Расположившийся на второй строке антирейтинга редакции, составленного по данным ФНС, предприятие Екатеринбурга находится в стадии банкротства. Его основным видом деятельности является добыча декоративного и строительного камня. С 2015 года — именно тогда предприятие было зарегистрировано — «Шабровскому карьеру» удалось накопить многомиллионный долг, который существенно возрос за последние несколько лет. Так, по данным прокуратуры, в 2021 году сумма задолженности карьера перед бюджетом города составляла 2,2 миллиона рублей. В тот же год предприятие закрыло эту задолженность, однако упоминание в антирейтинге в 2024-м году само за себя говорит о его дальнейшей деятельности. Налоговая инспекция №31 банкротит крупного должника. Так, в декабре 2023 года в его отношении решением суда было введено наблюдение.
Генеральным директором ООО «Шабровский карьер» с 2022 года Андрей Черепков. С 2017 года он является учредителем работающего в той же отрасли ООО «ЦЭТ», но действующего в Реже.
На учете в налоговой инспекции №32 города Екатеринбурга находится ООО «Уралдомноремонт — Екатеринбург». Оно специализируется на производстве машин и оборудования для металлургии. Среди заказчиков предприятия был и ЕВРАЗ НТМК, именно УДР занималось строительством 7-й доменной печи.
Как минимум за год в отношении предприятия ФНС подала более 5 судебных исков для взыскания задолженности по налогам, обвиняя предприятие в разработке схемы с фиктивным документооборотом и дальнейшим транзитом средств и обналичиванием средств. При общении со СМИ представители крупного предприятия подчеркивают, что не согласны с претензиями фискалов и намерены обжаловать решения, выносимые судьей.
Единственным руководителем и учредителем ООО с 2008 года является Виктор Серегин. Двумя годами ранее он руководил предприятием с одноименным названием, но без преписки «Екатеринбург» и учрежденным Александром Черинковым. Однако позже ООО «Уралдомноремонт» было закрыто и реорганизовано.
Занимающееся производством электромонтажных работ ООО «Уралстрой» из Екатеринбурга не первый год судится с налоговой №25 в столице Урала. Фискалы пытаются обанкротить предприятие, однако одним из последних судебных решений было признание этих мер необоснованными.
С 2015 года предприятием руководит Альбина Ганиева, а учредителем является Дмитрий Суворов. ООО работает с 2010 года и за это время показывает нестабильную прибыль: с 2017 года она падает.
ООО «Энергобезопасность» занимается охранным бизнесом с 1993 года. С 2021 им руководит Сергей Кудрявцев. Судя по данным судебных производств, ФНС №25 требует признать организацию банкротом. Однако суд встал на сторону бизнеса и это требование отклонил.
Предприятие имеет отрицательную чистую прибыль и требования по погашению налоговой задолженности в размере 319,9 миллионов рублей. У предприятия — как и у всех должников в этом антирейтинге — отрицательное сальдо по налоговому счету, за что взыскивается пени, согласно налоговому кодексу.
Отметим, что недоимка по налогам для Свердловской области, как и для любого региона страны, является проблемой для бюджета. Так, доля отчислений организациями налога на прибыль в 2023 году, согласно данным ФНС, составила 41%. Эта сумма обеспечивает основную долю доходов консолидированного бюджета Свердловской области.
Однако в 2023 году поступило 177,2 млрд рублей, что на 68,3 миллиарда рублей больше чем в 2022 году.
Налоговым органом принимаются все меры взыскания задолженности перед бюджетом, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации в установленные законом сроки, — сообщил редакции в официальном ответе Артем Балюра, советник государственной гражданской службы РФ.
Ранее мы публиковали список предприятий Нижнего Тагила, которые задолжали ФНС №16 в общей сложности более 3 миллиардов рублей.