Чемпион мира по боксу скончался в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Также он становился победителем на чемпионатах Европы среди юниоров, также он получал медаль на чемпионате СССР. Побеждал атлет и на международных турнирах.
Ранее он был боксером «Локомотива» и ЦСКА в тяжелом весе, пишет Е1. Тренером спортсмена был Виталий Грибняк.
Олимпийский чемпион Егор Мехонцев рассказал, что боксер был почетным спортсменом со званиями, добиться которых весьма нелегко. Он был мастером спорта международного класса СССР. Боксеру было 56 лет.
Ранее, 9 января, пенсионер умер во время работы на заводе в Березовском. У 65-летнего мужчины остановилось сердце. Во время работы он почувствовал недомогание, для него вызвали скорую. Однако приехавшие медработники лишь констатировали смерть от остановки сердца.