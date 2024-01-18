Чемпион мира по боксу скончался в Екатеринбурге

Ранее, 9 января, пенсионер умер во время работы на заводе в Березовском. У 65-летнего мужчины остановилось сердце. Во время работы он почувствовал недомогание, для него вызвали скорую. Однако приехавшие медработники лишь констатировали смерть от остановки сердца.