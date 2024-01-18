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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Дети Нижнего Тагила могут поучаствовать в эко-конкурсе

Детский экологический конкурс фотографий стартовал в Нижнем Тагиле

18 января 2024, 12:14
Фото: Midjourney

Дети Нижнего Тагила могут поучаствовать в эко-конкурсе

Жителей Нижнего Тагила приглашают к участию в экологическом конкурсе. Он называется «Люблю тебя, мой край родной».

Конкурсные мероприятия организуют образовательные учреждения города. Конкурс фотографий состоится с 15 января по 15 февраля 2024 года. Будет представлено четыре номинации: «Посмотри, как он хорош — край, в котором ты живешь!», «Край родной, навек любимый, в заповедниках хранимый», «Кем и чем наш край так славен» и «Я берегу наш край родной — частицу Родины большой». Об этом сообщает «Станция юных натуралистов».

Участников разделят на несколько возрастных категорий:

  • дети от 6 до 7 лет;
  • дети с 8 до 10 лет;
  • дети и подростки с 11 до 13 лет;
  • подростки с 14 до 18 лет.

Отправить на конкурс можно только фотографии собственного авторства. Снимки из интернета приниматься не будут. Размер фотографии должен быть не менее 1024×800 пикселей с разрешением 72, 96 dpi, объем файла не должен превышать 3 МБ.

Все работы будут оценивать жюри. Важно, чтобы фотографии были сделаны в Среднем Урале. По правилам конкурса, нужно до 9 февраля заполнить форму по ссылке и отправить снимок. Победителей наградят дипломами и сертификатами.

Ранее сообщалось, что представители детсадов Нижнего Тагила победили на Международном конкурсе.

Представители детсадов Нижнего Тагила победили на Международном конкурсе
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