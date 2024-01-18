Детский экологический конкурс фотографий стартовал в Нижнем Тагиле

Конкурсные мероприятия организуют образовательные учреждения города. Конкурс фотографий состоится с 15 января по 15 февраля 2024 года. Будет представлено четыре номинации: «Посмотри, как он хорош — край, в котором ты живешь!», «Край родной, навек любимый, в заповедниках хранимый», «Кем и чем наш край так славен» и «Я берегу наш край родной — частицу Родины большой». Об этом сообщает «Станция юных натуралистов».