Детский экологический конкурс фотографий стартовал в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Конкурсные мероприятия организуют образовательные учреждения города. Конкурс фотографий состоится с 15 января по 15 февраля 2024 года. Будет представлено четыре номинации: «Посмотри, как он хорош — край, в котором ты живешь!», «Край родной, навек любимый, в заповедниках хранимый», «Кем и чем наш край так славен» и «Я берегу наш край родной — частицу Родины большой». Об этом сообщает «Станция юных натуралистов».
Участников разделят на несколько возрастных категорий:
Отправить на конкурс можно только фотографии собственного авторства. Снимки из интернета приниматься не будут. Размер фотографии должен быть не менее 1024×800 пикселей с разрешением 72, 96 dpi, объем файла не должен превышать 3 МБ.
Все работы будут оценивать жюри. Важно, чтобы фотографии были сделаны в Среднем Урале. По правилам конкурса, нужно до 9 февраля заполнить форму по ссылке и отправить снимок. Победителей наградят дипломами и сертификатами.
Ранее сообщалось, что представители детсадов Нижнего Тагила победили на Международном конкурсе.