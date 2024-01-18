Дошкольники в Свердловской области научатся создавать вулканы, модели птиц и животных

Роботы и интерактивные песочницы должны появиться в 2024 году. С их помощью детям удастся «сделать» вулкан или «проложить» реку для кораблика. Также дошкольники смогут создавать модели животных, птиц и печатать их на 3D-принтере, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.