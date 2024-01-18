Дошкольники в Свердловской области научатся создавать вулканы, модели птиц и животных

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Так, учреждения Екатеринбурга, Красноуфимска, Лесного, Ирбита и других свердловских городов получат по 380 тысяч рублей на приобретение детского обучающего оборудования, рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Роботы и интерактивные песочницы должны появиться в 2024 году. С их помощью детям удастся «сделать» вулкан или «проложить» реку для кораблика. Также дошкольники смогут создавать модели животных, птиц и печатать их на 3D-принтере, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Кроме того, с помощью робототехники дети смогут развивать математическое мышление и заниматься научно-техническим творчеством.
Напомним, в 2023 году в Нижнем Тагиле была реконструирована школа №2. Для нее закупили новое техническое оборудование.