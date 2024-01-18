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Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В детских садах Свердловской области появятся роботы и интерактивные песочницы

Дошкольники в Свердловской области научатся создавать вулканы, модели птиц и животных

18 января 2024, 11:58
Фото: Midjourney

В детских садах Свердловской области появятся роботы и интерактивные песочницы

В Свердловской области дошкольные учреждения получат финансовую поддержку на новое техническое оснащение для детей.

Так, учреждения Екатеринбурга, Красноуфимска, Лесного, Ирбита и других свердловских городов получат по 380 тысяч рублей на приобретение детского обучающего оборудования, рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Роботы и интерактивные песочницы должны появиться в 2024 году. С их помощью детям удастся «сделать» вулкан или «проложить» реку для кораблика. Также дошкольники смогут создавать модели животных, птиц и печатать их на 3D-принтере, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Кроме того, с помощью робототехники дети смогут развивать математическое мышление и заниматься научно-техническим творчеством.

Напомним, в 2023 году в Нижнем Тагиле была реконструирована школа №2. Для нее закупили новое техническое оборудование.

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#Общество#Дети#Свердловская область#Техника#Дошкольники#Детские сады#Оборудование#Робототехника#Оснащение#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Департамент информполитики#Учреждения
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