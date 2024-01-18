Гаишники ХМАО решили бороться с ДТП святой водой

Однако использование святой воды в борьбе с ДТП вызвало негативные отзывы среди людей. Многие жители считают, что водители нуждаются не в «освящении», а в ремонте дорог и обеспечении безопасных условий, поскольку именно плохое состояние дорог выступают одной из основных причин аварий.