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Published Сегодня, 14:59

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Updated Сегодня, 15:01

Гаишники ХМАО привлекли священников к борьбе с ДТП

Гаишники ХМАО решили бороться с ДТП святой водой

18 января 2024, 14:59
Фото: faktologia.com

Гаишники ХМАО привлекли священников к борьбе с ДТП

Представители ГИБДД ХМАО-ЮГРА решили предотвратить ДТП на дорогах с помощью святой воды.

В ХМАО священник разбрызгивает святую воду по дороге, а сотрудники ГИБДД следят за процессом. Такая же процедура для предотвращения аварий на дорогах была осуществлена перед административным строением ГИБДД.

Подобным образом поступили также в Мордовии, Ярославской и Костромской областях, а также Ставропольском крае, сообщает издание «Новые известия».

Однако использование святой воды в борьбе с ДТП вызвало негативные отзывы среди людей. Многие жители считают, что водители нуждаются не в «освящении», а в ремонте дорог и обеспечении безопасных условий, поскольку именно плохое состояние дорог выступают одной из основных причин аварий.

Ранее сообщалось, что 11 человек погибли в ДТП в Свердловской области в первую неделю 2024 года.

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#Общество#РПЦ#ДТП#ГИБДД#ХМАО#ЧП#Инцидент#Камилла Булгакова
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