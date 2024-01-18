Гаишники ХМАО решили бороться с ДТП святой водой

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В ХМАО священник разбрызгивает святую воду по дороге, а сотрудники ГИБДД следят за процессом. Такая же процедура для предотвращения аварий на дорогах была осуществлена перед административным строением ГИБДД.
Подобным образом поступили также в Мордовии, Ярославской и Костромской областях, а также Ставропольском крае, сообщает издание «Новые известия».
Однако использование святой воды в борьбе с ДТП вызвало негативные отзывы среди людей. Многие жители считают, что водители нуждаются не в «освящении», а в ремонте дорог и обеспечении безопасных условий, поскольку именно плохое состояние дорог выступают одной из основных причин аварий.
Ранее сообщалось, что 11 человек погибли в ДТП в Свердловской области в первую неделю 2024 года.