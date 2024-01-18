ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге выиграл у «Адмирала» со счетом 4:2

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:37
В начале матча первым забросил шайбу в ворота игрок владивостокской команды Никита Аноховский. После этого гол забил игрок «Автомобилиста» Анатолий Голышев с передачей от Алексея Макеева, пишет «Спорт 25».
Вторую шайбу екатеринбургской команды забросил Данил Романцев. Четвертая оказалась в воротах противника от капитана Сергея Широкова в самом конце игры.
Следующая игра будет проходить с командой «Северсталь» из Череповца. Матч состоится 19 января 2024 года.
Напомним, 16 января 2024 года в Екатеринбурге состоялась игра «Автомобилиста» с ЦСКА, которая окончилась со счетом 3:2 в пользу екатеринбургских игроков.