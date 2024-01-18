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Хоккейная команда из Екатеринбурга выиграла матч с командой из Владивостока

ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге выиграл у «Адмирала» со счетом 4:2

18 января 2024, 04:37
Фото: 1MI

Хоккейная команда из Екатеринбурга выиграла матч с командой из Владивостока

Команда «Автомобилист» в Екатеринбурге одержала победу в игре с командой «Адмирал» из Владивостока. Конечный счет игры — 4:2.

В начале матча первым забросил шайбу в ворота игрок владивостокской команды Никита Аноховский. После этого гол забил игрок «Автомобилиста» Анатолий Голышев с передачей от Алексея Макеева, пишет «Спорт 25».

Вторую шайбу екатеринбургской команды забросил Данил Романцев. Четвертая оказалась в воротах противника от капитана Сергея Широкова в самом конце игры.

Следующая игра будет проходить с командой «Северсталь» из Череповца. Матч состоится 19 января 2024 года.

Напомним, 16 января 2024 года в Екатеринбурге состоялась игра «Автомобилиста» с ЦСКА, которая окончилась со счетом 3:2 в пользу екатеринбургских игроков.

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