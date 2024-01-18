tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Холодный атмосферный фронт накрыл Свердловскую область

Холодный фронт накроет Свердловскую область

18 января 2024, 07:08
Фото: Midjourney

Холодный атмосферный фронт накрыл Свердловскую область

Свердловскую область накроет холодный фронт. Такая погода ожидается в ночь с 17 на 18 января.

Таким прогнозом поделился метеоролог Алексей Пулин. Он считает, что ветер в регионе сохранится до утра 18 января. А в восточной части области он прекратится только днем. При этом ветер ожидается сильный.

А за фронтом, как считает синоптик, придет резкое похолодание. В ночь на 19 января в некоторых частях области будет -27 градусов. При этом заморозки не будут длительными.

В Уральском гидрометцентре сообщают, что 18 января будет облачно с прояснениями и без осадков. По их данным, не будет холоднее, чем -11 градусов.

19 января днем ожидается до -10 градусов. 20 января прогнозируется -1 градус, а 21 января -2 градуса. Ветер будет умеренным. Самой холодной на неделе обещает быть крещенская ночь.

Ранее сообщалось, какая погода ожидается в феврале в Свердловской области.

Мама мальчика, гулявшего на морозе в носках в Екатеринбурге, раскаялась
Узнать подробнее
Читайте также:
Пассажиры поезда Челябинск-Екатеринбург пожаловались на холодЭкстремальные холода наступают на Свердловскую областьШтормовое предупреждение из-за аномальных холодов объявлено в Свердловской области
#Свердловская область#Осадки#Погода#Ветер#Заморозки#Окружающая среда#Мороз#Екатеринбург#Метеоролог#Дарья Сорокина#Алексей Пулин
Подпишитесь
На одном из пустырей Вагонки в Нижнем Тагиле появятся новые жилые дома
Вчера, 12:13
Как правильно окунаться на Крещение. Советы новичкам от бывалого «моржа»
16 января, 12:10
Где окунуться в Крещение в Свердловской области: список купелей
Вчера, 11:37
Жители Нижнего Тагила решили пожаловаться Путину из-за строительства исправцентра
Вчера, 14:51
В Свердловской области к 90-летию региона пройдет розыгрыш автомобилей и квартир
Вчера, 15:28
Бачата, квест или в кино: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:03