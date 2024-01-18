Холодный фронт накроет Свердловскую область

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Таким прогнозом поделился метеоролог Алексей Пулин. Он считает, что ветер в регионе сохранится до утра 18 января. А в восточной части области он прекратится только днем. При этом ветер ожидается сильный.
А за фронтом, как считает синоптик, придет резкое похолодание. В ночь на 19 января в некоторых частях области будет -27 градусов. При этом заморозки не будут длительными.
В Уральском гидрометцентре сообщают, что 18 января будет облачно с прояснениями и без осадков. По их данным, не будет холоднее, чем -11 градусов.
19 января днем ожидается до -10 градусов. 20 января прогнозируется -1 градус, а 21 января -2 градуса. Ветер будет умеренным. Самой холодной на неделе обещает быть крещенская ночь.
Ранее сообщалось, какая погода ожидается в феврале в Свердловской области.