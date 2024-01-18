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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Учителя из Екатеринбурга предупредили детей о мошенниках

Мошенники вызвали у учителей из Екатеринбурга страх за детей

18 января 2024, 09:09
Фото: Midjourney

Учителя из Екатеринбурга предупредили детей о мошенниках

В Екатеринбурге педагоги школ забили тревогу после того, как столкнулись с мошенничеством в соцсетях. По их словам, неизвестные предлагают в мессенджерах оформить карту в банке и якобы передать за это три тысячи рублей.

Предупреждения учителя рассылают в школьных чатах в мессенджерах. Педагоги рассказали, что подобные предложения получали дети, пишет Е1.

Преподаватели отметили, что обмануть таким образом школьников легко, так как они не видят подвоха и не имеют жизненного опыта. Эксперт по безопасности Банка России Владимир Хименко добавил, что поэтому важно разговаривать с детьми и рассказывать им о том, что людей в интернете порой обманывают.

Эксперты отметили, что в июле 2024 года вступит в силу закон, в соответствии с которым банки обязуются отключить доступ к онлайн-обслуживанию лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием украденных средств.

Ранее инженер из Екатеринбурга «инвестировал» 3 млн рублей в мошенников. В основном это были деньги из его копилки.

Житель Нижнего Тагила отдал мошенникам около 100 тысяч рублей
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#Происшествия#Дети#Деньги#Банк#Мошенники#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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