Мошенники вызвали у учителей из Екатеринбурга страх за детей

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Предупреждения учителя рассылают в школьных чатах в мессенджерах. Педагоги рассказали, что подобные предложения получали дети, пишет Е1.
Преподаватели отметили, что обмануть таким образом школьников легко, так как они не видят подвоха и не имеют жизненного опыта. Эксперт по безопасности Банка России Владимир Хименко добавил, что поэтому важно разговаривать с детьми и рассказывать им о том, что людей в интернете порой обманывают.
Эксперты отметили, что в июле 2024 года вступит в силу закон, в соответствии с которым банки обязуются отключить доступ к онлайн-обслуживанию лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием украденных средств.
Ранее инженер из Екатеринбурга «инвестировал» 3 млн рублей в мошенников. В основном это были деньги из его копилки.