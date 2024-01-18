Мошенники вызвали у учителей из Екатеринбурга страх за детей

Преподаватели отметили, что обмануть таким образом школьников легко, так как они не видят подвоха и не имеют жизненного опыта. Эксперт по безопасности Банка России Владимир Хименко добавил, что поэтому важно разговаривать с детьми и рассказывать им о том, что людей в интернете порой обманывают.