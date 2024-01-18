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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

В Свердлвской области цена на куриные яйца за год выросла на 51%

На 51% подорожали за год яйца в Свердловской области

18 января 2024, 09:24
Фото: tagilcity.ru

В Свердлвской области цена на куриные яйца за год выросла на 51%

Согласно статистике, в декабре 2023 года стоимость десятка куриных яиц в Свердловской области выросла до 120,15 рубля. Это на 51,29% больше, чем в конце 2022 года.

В топ-5 подорожавших продуктов в регионе также вошли курица со стоимостью в 221,85 рубля (+35,38%) и яблоки, которые обходились покупателям в 123,6 рубля за килограмм (+28,39%), Далее следуют свежая капуста (28,44 рубля/+21,43%) и сахар-песок (68,56 рубля/+13,29%).

За год увеличилась цена на все виды мяса, мороженую рыбу, масло (подсолнечное и сливочное), черный чай, хлеб (пшеничный и ржаной), рис, пшено и другие позиции.

Среди подешевевших продуктов значатся картофель и репчатый лук, молоко, соль, мука, вермишель, гречневая крупа.

Напомним, в магазинах Нижнего Тагила начали продавать яйца поштучно.

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