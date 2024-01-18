На 51% подорожали за год яйца в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В топ-5 подорожавших продуктов в регионе также вошли курица со стоимостью в 221,85 рубля (+35,38%) и яблоки, которые обходились покупателям в 123,6 рубля за килограмм (+28,39%), Далее следуют свежая капуста (28,44 рубля/+21,43%) и сахар-песок (68,56 рубля/+13,29%).
За год увеличилась цена на все виды мяса, мороженую рыбу, масло (подсолнечное и сливочное), черный чай, хлеб (пшеничный и ржаной), рис, пшено и другие позиции.
Среди подешевевших продуктов значатся картофель и репчатый лук, молоко, соль, мука, вермишель, гречневая крупа.
Напомним, в магазинах Нижнего Тагила начали продавать яйца поштучно.