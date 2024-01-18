Патологоанатом высказался о легких злостных курильщиков вейпов

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Как рассказал врач-патологоанатом Дмитрий Буланов, в составе вейпов есть глицерин и пропиленгликоль, а также ароматизаторы и никотин. Все это наносит сильный вред легким. Об этом сообщает издание «Новые известия».
Вещества, находящиеся внутри вейпов, повреждают эпителий, попадая в организм человека. При этом сам организм не сразу дает знать о том, что у него есть проблемы.
Первоочередно страдает газообмен легких. Человек начинает испытывать трудности при дыхании. Начинается пневмофиброз. Это необратимый процесс.
Длится такой процесс долго. У некоторых курильщиков он проходит совсем незаметно. Поэтому зачастую первые симптомы человек начинает ощущать только тогда, когда он уже «заработал» легочную недостаточность.
Также часто курильщики вейпов сталкиваются с одышкой. Они испытывают трудности дыхания при занятии спортом, подъеме по лестнице.
Также специалисты отмечают, что то, что вейпы помогают бросить сигареты — всего лишь рекламный ход. На самом деле это лишь формирует новую зависимость.