Поселили в аварийное жилье. Свердловчанка живет с сыном-инвалидом с мошками

По ее словам, она получила данную квартиру как сирота в 2015 году. В начале проживания в этом жилье были некоторые недочеты, которые можно было устранить. Все осложняется тем, что сын женщины страдает тяжелой формой ДЦП. Кроме того, периодически в доме нет отопления либо горячей воды.