Поселили в аварийное жилье. Свердловчанка живет с сыном-инвалидом с мошками

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
В доме, как отмечает женщина, постоянно происходят прорывы труб. Вместе с тем одной из наиболее значимых проблем являются мошки, которые находятся по всему дому.
Как отмечает издание URA.RU, жительница аварийного дома рассказала, что все ее обращения ни к чему не привели.
По ее словам, она получила данную квартиру как сирота в 2015 году. В начале проживания в этом жилье были некоторые недочеты, которые можно было устранить. Все осложняется тем, что сын женщины страдает тяжелой формой ДЦП. Кроме того, периодически в доме нет отопления либо горячей воды.
Ранее сообщалось, что жителей 24 аварийных домов в Нижнем Тагиле планируют расселить в 2024 году.