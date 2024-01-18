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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Свердловчанка с сыном-инвалидом живет в аварийном доме с мошками

Поселили в аварийное жилье. Свердловчанка живет с сыном-инвалидом с мошками

18 января 2024, 15:23
Фото: 1MI

Свердловчанка с сыном-инвалидом живет в аварийном доме с мошками

Свердловчанка проживает вместе со своим сыном, страдающим ДЦП в аварийном доме, признанным непригодным для проживания несколько лет назад.

В доме, как отмечает женщина, постоянно происходят прорывы труб. Вместе с тем одной из наиболее значимых проблем являются мошки, которые находятся по всему дому.

Как отмечает издание URA.RU, жительница аварийного дома рассказала, что все ее обращения ни к чему не привели.

По ее словам, она получила данную квартиру как сирота в 2015 году. В начале проживания в этом жилье были некоторые недочеты, которые можно было устранить. Все осложняется тем, что сын женщины страдает тяжелой формой ДЦП. Кроме того, периодически в доме нет отопления либо горячей воды.

Ранее сообщалось, что жителей 24 аварийных домов в Нижнем Тагиле планируют расселить в 2024 году.

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#Проверка#Дети#Жилье#Аварийное жилье#ЧП#Ветхое жилье#ДЦП#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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