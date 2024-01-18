Продукты и напитки в ларьках загорелись на Верх-Исетском рынке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
По словам очевидцев, в ларьках загорелся товар: напитки и продукты питания. В каком именно ларьке изначально вспыхнул огонь — в настоящий момент неизвестно, пишет Е1.
Напомним, 13 января 2024 года в поселке Шушары в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на складе маркетплейса Wildberries. По словам сотрудников, огонь вспыхнул из-за взрыва газовых баллонов.
При этом известно, что у жительницы Нижнего Тагила, которая занимается предпринимательством, в пожаре сгорел товар, стоимость которого была более 350 тысяч рублей.