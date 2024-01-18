tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:33

Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

В ларьках на рынке в Екатеринбурге произошел пожар

Продукты и напитки в ларьках загорелись на Верх-Исетском рынке в Екатеринбурге

18 января 2024, 03:33
Фото: 1MI

В ларьках на рынке в Екатеринбурге произошел пожар

В Екатеринбурге разгорелся пожар в торговых ларьках на Верх-Исетском рынке. ЧП случилось ночью 18 января 2024 года.

По словам очевидцев, в ларьках загорелся товар: напитки и продукты питания. В каком именно ларьке изначально вспыхнул огонь — в настоящий момент неизвестно, пишет Е1.

Напомним, 13 января 2024 года в поселке Шушары в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на складе маркетплейса Wildberries. По словам сотрудников, огонь вспыхнул из-за взрыва газовых баллонов.

При этом известно, что у жительницы Нижнего Тагила, которая занимается предпринимательством, в пожаре сгорел товар, стоимость которого была более 350 тысяч рублей.

Wildberries по-прежнему не могут найти 12 сотрудников сгоревшего склада
Узнать подробнее
Читайте также:
Охранник парковки в Екатеринбурге сгорел заживо в будкеДва автомобиля и гараж сгорели в поселке Старатель в Нижнем ТагилеМужчина погиб при пожаре дома в коллективном саду под Екатеринбургом
#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Продукты#Огонь#Продукция#ЧП#Рынок#Напитки#Товар#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Ларьки
Подпишитесь
На одном из пустырей Вагонки в Нижнем Тагиле появятся новые жилые дома
Вчера, 12:13
Как правильно окунаться на Крещение. Советы новичкам от бывалого «моржа»
16 января, 12:10
Где окунуться в Крещение в Свердловской области: список купелей
Вчера, 11:37
Жители Нижнего Тагила решили пожаловаться Путину из-за строительства исправцентра
Вчера, 14:51
В Свердловской области к 90-летию региона пройдет розыгрыш автомобилей и квартир
Вчера, 15:28
Бачата, квест или в кино: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:03