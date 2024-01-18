Произошло чудо. Врачи из Екатеринбурга помогли спасти парня, впавшего в кому

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В прошлом году молодой парень из Березовского собирался к поездке в лагерь, но в ходе осмотра врачи заподозрили у него туберкулез. Для профилактики ему назначали лечение, однако затем у него стала отказывать печень.
Впоследствии парня отправили в кому, единственным шансом на спасение была пересадка печени. Медики екатеринбургской Областной детской больницы, где подросток проходил лечение связались со специалистами московского Центра трансплантологии.
Идеальным донором для парня стала его мама. Весной ему провели операцию, на протяжении 4-х месяцев проходила реабилитация. Однако после выхода из комы парень оказался парализован, все время им занимались родители. Сейчас он стал немного ходить, осенью прошлого года парень вернулся домой.
В январе молодой человек поехал в Москву для корректировки дальнейшего лечения.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга судится с врачами из-за неправильного лечения.