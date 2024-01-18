Прорубь в Нижнем Тагиле готовится к первым посетителям на Крещение

В этом году прорубь усовершенствовали. Ее глубина составляет от 1,3 — 1,4 метра. Для большого количества желающих оборудовали четыре схода — это должно ускорить поток людей. Также деревянное основание сделали повыше, чтобы защищать окунающихся от порывов ветра, который буйствовал в эти дни.