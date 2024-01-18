Прорубь в Нижнем Тагиле готовится к первым посетителям на Крещение

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Расчисткой проруби от 5-сантиметрового слоя льда, появившегося за ночь, занимается начальник проруби Сергей Мотовилов, помощь ему оказывает местный «полярный медведь» Евгений Кузнецов. В декабре 2023 года последний сдал норматив по зимнему заплыву на 600 метров. Моржи орудуют специальными инструментами, чтобы сбить лед и извлечь его из воды.
В этом году прорубь усовершенствовали. Ее глубина составляет от 1,3 — 1,4 метра. Для большого количества желающих оборудовали четыре схода — это должно ускорить поток людей. Также деревянное основание сделали повыше, чтобы защищать окунающихся от порывов ветра, который буйствовал в эти дни.
Погода вечером, судя по прогнозам, будет около -10 градусов Цельсия, завтра в течение дня воздух прогреется до -5. По словам Сергея Мотовилова, лучше купаться при морозной погоде — не выше -5 градусов.
Все думаю, тепло — хорошо, а на самом деле в тепло плохо купаться. Вода +5 градусов, а улица -6. Вода колючая кажется даже для нас. Я если теплее -5 даже не купаюсь. Лучше искупаться в -20, потому что вода горячая кажется, — поделился с корреспондентом TagilCity.ru Сергей Мотовилов.
Вообще, Сергей советует пробовать моржевание в компании — тогда общий адреналин помогает настроиться. Он также уверен, что моржевание и крещенские купания — разные вещи.
Надо для себя решить, настроиться. И лучше в компании, а то одному тяжело. Нужно, чтобы адреналин общий был. Потом уже почувствуете — если хорошо, то можно дальше продолжать. Всем говорю, что крещенские купания и моржевание — это разные вещи. Крещенское купание — это духовное очищение, окунаться нужно с головой. А я летом даже в кепке купаюсь. Голова — главный орган, который отвечает за весь организм. Происходит спазм сосудов головного мозга, окунаешь голову, и люди даже трезвые теряют сознание, — пояснил собеседник.
В этом году крещенские купания выпали на конец рабочей недели, поэтому ожидается большой поток людей. Уже в вечернее время люди смогут насладиться атмосферой пейзажа у проруби — помимо городских огней будет подсвечен крест. Купания по традиции продолжатся до поздних часов 19 января.
Обычно в 22:00 уже завершаем, но люди до 00:00 еще идут, — сказал Сергей.