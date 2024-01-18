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Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

В Свердловской области экологи пройдут 33 тысячи километров для подсчета зверей

Проверка животных. В Свердловской области проверят количество диких зверей

18 января 2024, 16:10
Фото: 1MI

В Свердловской области экологи пройдут 33 тысячи километров для подсчета зверей

Специалисты в Свердловской области проведут подсчет лесных жителей.

В Свердловской области в рамках нацпроекта «Экология» проводятся проверка более 30 тысяч километров для подсчета зверей.

Для обеспечения точности результатов проверяющие будут отмечать следы животных, чтобы не ошибиться. Все действия и маршруты зафиксируются на спутниковом навигаторе, что позволит впоследствии проанализировать все итоги проведенной работы.

Ранее сообщалось, что дошкольники в Свердловской области научатся создавать вулканы, модели птиц и животных.

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#Свердловская область#Животные#Природа#Животноводство#Екатеринбург#Живая природа#Дикие животные#Камилла Булгакова
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