Проверка животных. В Свердловской области проверят количество диких зверей

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
В Свердловской области в рамках нацпроекта «Экология» проводятся проверка более 30 тысяч километров для подсчета зверей.
Для обеспечения точности результатов проверяющие будут отмечать следы животных, чтобы не ошибиться. Все действия и маршруты зафиксируются на спутниковом навигаторе, что позволит впоследствии проанализировать все итоги проведенной работы.
Ранее сообщалось, что дошкольники в Свердловской области научатся создавать вулканы, модели птиц и животных.