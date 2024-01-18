Пьяный пенсионер в Нижнем Тагиле переходил дорогу на «красный» и попал под машину

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Мужчина, будучи нетрезвым, шел на красный свет, когда его сбила едущая машина. С полученными травмами его отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе ГИБДД Нижнего Тагила.
Как рассказал водитель, он ехал на разрешающий водителям свет, в этот момент на дороге появился пострадавший. Мужчина затормозил, однако авария все же произошла.
Напомним, 16 января 2024 года в Свердловской области водитель наехал на мужчину, который стоял на трассе. Пешеход скончался.