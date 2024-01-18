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Пьяный пешеход пострадал в ДТП в Нижнем Тагиле

Пьяный пенсионер в Нижнем Тагиле переходил дорогу на «красный» и попал под машину

18 января 2024, 05:41
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Пьяный пешеход пострадал в ДТП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле водитель автомобиля Lada Kalina сбил 61-летнего пешехода, который шел по дороге на красный сигнал светофора. ДТП произошло ночью 18 января 2024 года.

Мужчина, будучи нетрезвым, шел на красный свет, когда его сбила едущая машина. С полученными травмами его отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе ГИБДД Нижнего Тагила.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Как рассказал водитель, он ехал на разрешающий водителям свет, в этот момент на дороге появился пострадавший. Мужчина затормозил, однако авария все же произошла.

Напомним, 16 января 2024 года в Свердловской области водитель наехал на мужчину, который стоял на трассе. Пешеход скончался.

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