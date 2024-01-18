Работает аварийка, трамваи стоят: жители Нижнего Тагила пожаловались на транспорт

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
По словам тагильчан, на проспекте Ленина в сторону Мира трамваи стоят с 10:30 часов. Об этом рассказали TagilCity.ru местные жители.
В ОД «Тагилтрам» рассказали, что на тяговой подстанции произошел перепад напряжения. В результате вышло из строя электрооборудование. Проблема уже решена. Неполадки наблюдаются только в трамвае маршрута №3, который поедет чуть позднее.
Перепад электроэнергии произошел со стороны «Тагилэнергосетей», — рассказали в «Тагилдрам».
Подписчики сообщества «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ» отметили, что такая ситуация происходила и ранее. Например, трамваи встали 13 января. По словам тагильчанина, трамваи стояли друг за другом около вокзала.
Тоже какой-то кошмар был вечером, а 12 января в 18:00 трамвай не приехал, — рассказал местный житель Тимофей.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге остановили движение трамваев из-за беременной пассажирки.