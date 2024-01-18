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Published Сегодня, 08:53

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Updated Сегодня, 08:55

Трамваи встали в центре Нижнего Тагила

Работает аварийка, трамваи стоят: жители Нижнего Тагила пожаловались на транспорт

18 января 2024, 08:53
Фото: tagilcity.ru

Трамваи встали в центре Нижнего Тагила

В центре Нижнего Тагила встали трамваи. Работает аварийка.

По словам тагильчан, на проспекте Ленина в сторону Мира трамваи стоят с 10:30 часов. Об этом рассказали TagilCity.ru местные жители.

Фото: tagilcity.ru

В ОД «Тагилтрам» рассказали, что на тяговой подстанции произошел перепад напряжения. В результате вышло из строя электрооборудование. Проблема уже решена. Неполадки наблюдаются только в трамвае маршрута №3, который поедет чуть позднее.

Перепад электроэнергии произошел со стороны «Тагилэнергосетей», — рассказали в «Тагилдрам».
Фото: «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ»

Подписчики сообщества «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ» отметили, что такая ситуация происходила и ранее. Например, трамваи встали 13 января. По словам тагильчанина, трамваи стояли друг за другом около вокзала.

Тоже какой-то кошмар был вечером, а 12 января в 18:00 трамвай не приехал, — рассказал местный житель Тимофей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге остановили движение трамваев из-за беременной пассажирки.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Пробка#Вокзал#Трамваи#Общественный транспорт#Тагилэнергосети#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Электрооборудование
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