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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Реконструкция подземных коммуникаций на улице Октябрьской революции продолжается

Работу возобновили: на центральную улицу Нижнего Тагила вернулась дорожная техника

18 января 2024, 12:29
Фото: tagilcity.ru

Реконструкция подземных коммуникаций на улице Октябрьской революции продолжается

В Нижнем Тагиле на улице Октябрьской революции возобновлены работы после новогодних праздников. На участках дороги от улицы Карла Маркса до проспекта Ленина и от проспекта Ленина в сторону проспекта Строителей продолжатся работы по прокладке газопровода.

16 января 2024 года специальная дорожная техника вернулась на участок дороги для дальнейших работ. Перерыв произошел из-за проблем с проектированием.

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Останавливали работы из-за вопросов, связанных с проектированием. Нет проектных решений на коммуникации. Также перед нами производится перекладка газопровода с большим отставанием. Мы идем за ними. Задача до весны закончить с коммуникациями, чтобы уже летом заняться благоустройством, — рассказал редакции TagilCity.ru Алексей Голященко, директор ООО «Уралстроймонтаж».
Работы по реконструкции Октябрьской революцииРаботы по реконструкции Октябрьской революции
Работы по реконструкции Октябрьской революции Работы по реконструкции Октябрьской революции
Работы по реконструкции Октябрьской революции Работы по реконструкции Октябрьской революции
Работы по реконструкции Октябрьской революции Работы по реконструкции Октябрьской революции
Работы по реконструкции Октябрьской революции Работы по реконструкции Октябрьской революции
Работы по реконструкции Октябрьской революции Работы по реконструкции Октябрьской революции
Работы по реконструкции Октябрьской революции Работы по реконструкции Октябрьской революции
Работы по реконструкции Октябрьской революции

Часть улицы Октябрьской Революции в Нижнем Тагиле была перекрыта в начале ноября 2023 года. Закрыли участок для проезда автомобилей по причине замены коммуникаций. По проекту планируется проложить новые сети связи, заменить трубы водоснабжения и вкопать газопровод высокого давления. Контракт с подрядчиком истекает весной 2024 года. Тогда же, в период весна-лето, по планам проекта, дорожные рабочие приступят ко второму этапу — они должны будут уложить асфальт.

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