Работу возобновили: на центральную улицу Нижнего Тагила вернулась дорожная техника

Часть улицы Октябрьской Революции в Нижнем Тагиле была перекрыта в начале ноября 2023 года. Закрыли участок для проезда автомобилей по причине замены коммуникаций. По проекту планируется проложить новые сети связи, заменить трубы водоснабжения и вкопать газопровод высокого давления. Контракт с подрядчиком истекает весной 2024 года. Тогда же, в период весна-лето, по планам проекта, дорожные рабочие приступят ко второму этапу — они должны будут уложить асфальт.