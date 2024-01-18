Работу возобновили: на центральную улицу Нижнего Тагила вернулась дорожная техника

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
16 января 2024 года специальная дорожная техника вернулась на участок дороги для дальнейших работ. Перерыв произошел из-за проблем с проектированием.
Останавливали работы из-за вопросов, связанных с проектированием. Нет проектных решений на коммуникации. Также перед нами производится перекладка газопровода с большим отставанием. Мы идем за ними. Задача до весны закончить с коммуникациями, чтобы уже летом заняться благоустройством, — рассказал редакции TagilCity.ru Алексей Голященко, директор ООО «Уралстроймонтаж».
Часть улицы Октябрьской Революции в Нижнем Тагиле была перекрыта в начале ноября 2023 года. Закрыли участок для проезда автомобилей по причине замены коммуникаций. По проекту планируется проложить новые сети связи, заменить трубы водоснабжения и вкопать газопровод высокого давления. Контракт с подрядчиком истекает весной 2024 года. Тогда же, в период весна-лето, по планам проекта, дорожные рабочие приступят ко второму этапу — они должны будут уложить асфальт.