tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Родители учеников в Екатеринбурге рассказали о состоянии школы №36

Родители школьников пожаловались на аварийное состояние школы №36 в Екатеринбурге

18 января 2024, 10:44
Фото: 1MI

Родители учеников в Екатеринбурге рассказали о состоянии школы №36

В Екатеринбурге школа №36, расположенная во Втузгородке, находится в аварийном состоянии. Об этом рассказали родители учащихся.

В школе несколько лет назад проводился капитальный ремонт, однако в ней периодически случаются коммунальные аварии. По словам мамы одного из учеников, в конце первого полугодия в столовой рухнул потолок, через некоторое время лопнули трубы в санузле, пишет Е1.

Кроме того, 12 января 2024 года в одном из кабинетов отпала батарея. Столовая, где произошел обвал потолка, закрылась на несколько дней на ремонт.

В департаменте образования сообщили, что школе выдали финансы на вывоз и утилизацию древесных остатков, ремонт потолка и канализации. Также летом во время каникул будет сделан косметический ремонт в школе.

Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге рухнул потолок в школе №68. Ее признали аварийной и закрыли на время ремонта, а учеников временно перевели в другие учреждения.

Остановка рухнула на Mersedes в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Замглавы Свердловской области взял на контроль обращение сотрудников скорой в КушвеЖитель Свердловской области силой забрал дочь у бабушки с дедушкой спустя 10 летВ деле с избиением 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле появился свидетель
#Происшествия#Дети#Школа#Жалоба#Потолок#Родители#ЧП#Здание#Аварийное состояние#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Аварийность
Подпишитесь
Прорубь в Нижнем Тагиле готовится к первым посетителям на Крещение
Сегодня, 07:53
На одном из пустырей Вагонки в Нижнем Тагиле появятся новые жилые дома
Вчера, 12:13
Жителей 24 аварийных домов в Нижнем Тагиле планируют расселить в 2024 году
Сегодня, 07:02
На 51% подорожали за год яйца в Свердловской области
Сегодня, 09:24
Как правильно окунаться на Крещение. Советы новичкам от бывалого «моржа»
16 января, 12:10
Где окунуться в Крещение в Свердловской области: список купелей
Вчера, 11:37