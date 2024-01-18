Родители школьников пожаловались на аварийное состояние школы №36 в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В школе несколько лет назад проводился капитальный ремонт, однако в ней периодически случаются коммунальные аварии. По словам мамы одного из учеников, в конце первого полугодия в столовой рухнул потолок, через некоторое время лопнули трубы в санузле, пишет Е1.
Кроме того, 12 января 2024 года в одном из кабинетов отпала батарея. Столовая, где произошел обвал потолка, закрылась на несколько дней на ремонт.
В департаменте образования сообщили, что школе выдали финансы на вывоз и утилизацию древесных остатков, ремонт потолка и канализации. Также летом во время каникул будет сделан косметический ремонт в школе.
Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге рухнул потолок в школе №68. Ее признали аварийной и закрыли на время ремонта, а учеников временно перевели в другие учреждения.