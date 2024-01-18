Родители школьников пожаловались на аварийное состояние школы №36 в Екатеринбурге

В школе несколько лет назад проводился капитальный ремонт, однако в ней периодически случаются коммунальные аварии. По словам мамы одного из учеников, в конце первого полугодия в столовой рухнул потолок, через некоторое время лопнули трубы в санузле, пишет Е1.