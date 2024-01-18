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Сбитый на трассе под Ачитом мужчина ехал из больницы

Сбитый на трассе под Ачитом пешеход возвращался из больницы на попутке

18 января 2024, 07:36
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сбитый на трассе под Ачитом мужчина ехал из больницы

Пешеход, которого сбили на трассе под Ачитом, возвращался из больницы. Он ехал на попутке. Однако каким-то образом он оказался посреди проезжей части без документов и вещей.

Мужчина передвигался на четвереньках в тот момент, когда его сбили. Погибшему, которого звали Сергей, было 36 лет. Родные мужчины настаивают, что он был трезв, пишет Е1.

Семья Сергея сообщает, что у него была температура, он вызвал скорую и был госпитализирован в Красноуфимск. В больнице ему по каким-то причинам отказали в госпитализации. По словам родных, экспертиза показала, что он трезв.

Родственница Сергея в соцсетях написала, что ищет водителя, который тогда согласился подвезти Сергея. Это было 16 января в 20:00. По ее словам, в машине осталась сумка с документами Сергея.

Напомним, что все это произошло 16 января. Мужчина полз по трассе в темное время суток. На нем не было никаких элементов, отражающих свет. Водитель иномарки не увидел его и сбил.

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