СК начал проверку после гибели пешехода под Ачитом

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
По предварительной информации, погибший возвращался из Красноуфимска, где ему отказали в госпитализации в медучреждение, рассказали в пресс-службе свердловского ведомства.
Сотрудники Следкома в настоящее время уточняют точные события, предшествовавшие дорожной аварии. Сейчас идет опрос очевидцев, врачей и администрации больницы, куда отказались госпитализировать мужчину.
Напомним, смертельная авария случилась вечером 16 января 2024 года. Водитель автомобиля, ехавший по трассе, не заметил пешехода на дороге и сбил его.