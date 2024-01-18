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Следователи проведут проверку после гибели мужчины в ДТП на трассе под Ачитом

СК начал проверку после гибели пешехода под Ачитом

18 января 2024, 10:16
Фото: 1MI

Следователи проведут проверку после гибели мужчины в ДТП на трассе под Ачитом

Сотрудники Следственного комитета начали проводить проверку по факту гибели 36-летнего мужчины после того, как его сбил автомобиль на дороге под Ачитом.

По предварительной информации, погибший возвращался из Красноуфимска, где ему отказали в госпитализации в медучреждение, рассказали в пресс-службе свердловского ведомства.

Сотрудники Следкома в настоящее время уточняют точные события, предшествовавшие дорожной аварии. Сейчас идет опрос очевидцев, врачей и администрации больницы, куда отказались госпитализировать мужчину.

Напомним, смертельная авария случилась вечером 16 января 2024 года. Водитель автомобиля, ехавший по трассе, не заметил пешехода на дороге и сбил его.

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