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Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Снежные выходные ожидаются в Нижнем Тагиле

Снежные выходные ожидаются в Нижнем Тагиле

18 января 2024, 08:17
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле на ближайших выходных синоптики прогнозируют снегопады. Снежная погода продолжится и в субботу, и в воскресенье.

Так, в субботу, 20 января, утром будет -3 градуса и снежная погода. Ветер в этот день может усилиться до 10 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Гисметео.

В обед будет -2 градуса. Снегопад продолжится. К вечеру погода будет такой же, а ветер стихнет.

В воскресенье, 21 января, утром в Нижнем Тагиле будет снежно и -5 градусов. Днем прогнозируется -4 градуса. Ветрер в городе достигнет 8 метров в секунду.

Вечером предположительно будет до -5 градусов. Ветер составит 7 метров в секунду.

Напомним, что синоптики прогнозировали, что морозы наступают на регион. До -27 градусов прогнозируется в некоторых частях области.

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