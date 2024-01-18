Снежные выходные ожидаются в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Так, в субботу, 20 января, утром будет -3 градуса и снежная погода. Ветер в этот день может усилиться до 10 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Гисметео.
В обед будет -2 градуса. Снегопад продолжится. К вечеру погода будет такой же, а ветер стихнет.
В воскресенье, 21 января, утром в Нижнем Тагиле будет снежно и -5 градусов. Днем прогнозируется -4 градуса. Ветрер в городе достигнет 8 метров в секунду.
Вечером предположительно будет до -5 градусов. Ветер составит 7 метров в секунду.
Напомним, что синоптики прогнозировали, что морозы наступают на регион. До -27 градусов прогнозируется в некоторых частях области.