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Полицейские проведут рейды в 64 храмах и церквях в Екатеринбурге

Сотрудники полиции нагрянут в храмы, церкви и приходы Екатеринбурга во время Крещения

18 января 2024, 07:11
Фото: 1MI

Полицейские проведут рейды в 64 храмах и церквях в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдут рейды силовиков в храмах во время Крещения 19 января 2024 года.

Сотрудники правоохранительных органов будут следить за порядком в екатеринбургских церквях, храмах и приходах, а также в местностях, где расположены купели для купаний, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.

В крещенских мероприятиях примет участие почти 15 тысяч жителей города. Купели заранее были обследованы врачами, спасателями и полицейскими. Также помимо полицейских в рейды выйдут представители других силовых структур: ГИБДД, ЧОП и Росгвардии.

Напомним, 19 января 2024 года в Нижнем Тагиле можно будет окунуться в прорубь на Нижнетагильском пруду. Также много купелен оборудовано и в других населенных пунктах Свердловской области.

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#Общество#Полиция#Церковь#Врачи#Силовики#Правоохранительные органы#Рейды#Крещение#Храмы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Купели
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