Сотрудники полиции нагрянут в храмы, церкви и приходы Екатеринбурга во время Крещения

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Сотрудники правоохранительных органов будут следить за порядком в екатеринбургских церквях, храмах и приходах, а также в местностях, где расположены купели для купаний, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.
В крещенских мероприятиях примет участие почти 15 тысяч жителей города. Купели заранее были обследованы врачами, спасателями и полицейскими. Также помимо полицейских в рейды выйдут представители других силовых структур: ГИБДД, ЧОП и Росгвардии.
Напомним, 19 января 2024 года в Нижнем Тагиле можно будет окунуться в прорубь на Нижнетагильском пруду. Также много купелен оборудовано и в других населенных пунктах Свердловской области.