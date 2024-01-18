Сотрудники УВЗ проходят военную службу на предприятии под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Среди срочников есть операторы станков, инженеры, конструкторы и другие квалифицированные специалисты, рассказали в пресс-службе предприятия.
Вне работы дни у них проходят так же, как и у других срочников: подъем ранним утром, построение и так далее. Известно, что служащие прошли НВП, а также приняли присягу.
Так, один из ребят, оператор станков Никита Сычев рассказал, что на начало службы он проработал на заводе шесть месяцев. Предложение о прохождении службы на работе ему понравилось.
Напомним, в РФ были изменены правила призыва на военную службу. Некоторые из них вступят в силу во время осеннего призыва в 2024 году.