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Updated Сегодня, 06:23

УВЗ под Нижним Тагилом создал научно-производственную роту

Сотрудники УВЗ проходят военную службу на предприятии под Нижним Тагилом

18 января 2024, 06:23
Фото: Midjourney

УВЗ под Нижним Тагилом создал научно-производственную роту

Под Нижним Тагилом 20 солдатов-срочников научно-производственной роты проходят срочную службу, работая на Уральском вагоностроительном заводе.

Среди срочников есть операторы станков, инженеры, конструкторы и другие квалифицированные специалисты, рассказали в пресс-службе предприятия.

Вне работы дни у них проходят так же, как и у других срочников: подъем ранним утром, построение и так далее. Известно, что служащие прошли НВП, а также приняли присягу.

Так, один из ребят, оператор станков Никита Сычев рассказал, что на начало службы он проработал на заводе шесть месяцев. Предложение о прохождении службы на работе ему понравилось.

Напомним, в РФ были изменены правила призыва на военную службу. Некоторые из них вступят в силу во время осеннего призыва в 2024 году.

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#Общество#Завод#Предприятие#УВЗ#Сотрудники#Уралвагонзавод#Военнослужащие#Военная служба#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Военная часть#Срочная служба#Срочники
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