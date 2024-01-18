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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

В уральском поселке нашли изувеченным маленького терьера

У жителей уральского поселка стали пропадать домашние животные

18 января 2024, 15:42
Фото: 1MI

В уральском поселке нашли изувеченным маленького терьера

Жители уральского поселка стали бояться выпускать своих животных из-за убийства маленького терьера.

Жители поселка Солнечный под Каменском-Уральским боятся выпускать своих животных на улицу в связи с недавними событиями. Кто-то, как сообщает E1, жестоко убил маленького терьера и подкинул тело под окна хозяев. Кроме того, стали пропадать кошки и другие животные. Их тела впоследствии обнаруживают в оврагах.

Хозяева сразу заявили о случившемся в полицию, но преступника не нашли. Собственники животных подозревают одного из местных жителей в убийстве собаки, поскольку он жаловался на громкий лай животного.

Однако мужчина отмечает, что сам боится отпускать своих собак, поскольку уже остался без одной из трех.

Известно, что участковый отказал в возбуждении дела, но хозяйка пострадавшего животного собирается обжаловать это решение.

Ранее сообщалось, что житель Серова с собутыльником убил собаку на глазах у дочери.

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