У жителей уральского поселка стали пропадать домашние животные

Жители поселка Солнечный под Каменском-Уральским боятся выпускать своих животных на улицу в связи с недавними событиями. Кто-то, как сообщает E1, жестоко убил маленького терьера и подкинул тело под окна хозяев. Кроме того, стали пропадать кошки и другие животные. Их тела впоследствии обнаруживают в оврагах.