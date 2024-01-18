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В Екатеринбурге найден труп девушки

В Екатеринбурге на месте гибели мужчины найден труп девушки

18 января 2024, 06:51
Фото: 1MI

В Екатеринбурге найден труп девушки

В Екатеринбурге на том же месте, где 17 января скончался мужчина, обнаружено тело девушки.

Об этом рассказала тагильчанка, живущая в доме №177 по улице Белинского, около которого было найдено тело, пишет Ура.ру.

По словам женщины, утром она вышла на работу и увидела труп. Он уже был накрыт покрывалом, а рядом стояла машина реанимации. Ожидался приезд полиции.

Вчера утром во дворе лежал труп мужчины. Многие жильцы напуганы, — рассказала тагильчанка.

Напомним, что ранее здесь же был найден труп мужчины. Он выезжал со двора, врезался в сугроб и выбежал откапывать машину. Внезапно у него случился приступ, он упал и умер. Мужчине было 63 года.

Также ранее женщина скончалась на трамвайной остановке в Екатеринбурге.

Житель Екатеринбурга выкапывал машину из сугроба и умер
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