В Екатеринбурге на месте гибели мужчины найден труп девушки

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Об этом рассказала тагильчанка, живущая в доме №177 по улице Белинского, около которого было найдено тело, пишет Ура.ру.
По словам женщины, утром она вышла на работу и увидела труп. Он уже был накрыт покрывалом, а рядом стояла машина реанимации. Ожидался приезд полиции.
Вчера утром во дворе лежал труп мужчины. Многие жильцы напуганы, — рассказала тагильчанка.
Напомним, что ранее здесь же был найден труп мужчины. Он выезжал со двора, врезался в сугроб и выбежал откапывать машину. Внезапно у него случился приступ, он упал и умер. Мужчине было 63 года.
Также ранее женщина скончалась на трамвайной остановке в Екатеринбурге.