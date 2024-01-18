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Отца оштрафуют за катание сына на снегокате по дороге в Екатеринбурге

В Екатеринбурге оштрафуют отца за опасное катание сына по дороге

18 января 2024, 13:11
Фото: 1MI

Отца оштрафуют за катание сына на снегокате по дороге в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 59-летний мужчина катал своего сына на снегокате, прицепленном к машине. Семью после этого поставили на учет в ПДН, а отец получил еще и административное дело.

Мальчику восемь лет. Его чуть не сбила машина во время опасного катания. Отец мальчика сам пришел в ГИБДД и признался, что хотел устроить мальчику развлечение, но переборщил, сообщает «Урал Мэш».

Протокол за неисполнение воспитательных обязанностей получила мама мальчика, а отец — дело за нарушение ПДД (правил перевозки пассажира).

Отмечается, что за мужчиной числится сотня штрафов за превышение скорости, опасные маневры, езду без прав.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржец прицепил снегокат с ребенком к машине. Опасное катание видели случайные прохожие. В ГИБДД организовали проверку.

Житель Свердловской области, прицепивший снегокат сына к машине, должен 85 тысяч
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#Происшествия#Штраф#Скорость#Родительские обязанности#Екатеринбург#Снегокат#Дарья Сорокина
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