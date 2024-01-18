В Екатеринбурге оштрафуют отца за опасное катание сына по дороге

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Мальчику восемь лет. Его чуть не сбила машина во время опасного катания. Отец мальчика сам пришел в ГИБДД и признался, что хотел устроить мальчику развлечение, но переборщил, сообщает «Урал Мэш».
Протокол за неисполнение воспитательных обязанностей получила мама мальчика, а отец — дело за нарушение ПДД (правил перевозки пассажира).
Отмечается, что за мужчиной числится сотня штрафов за превышение скорости, опасные маневры, езду без прав.
Ранее сообщалось, что екатеринбуржец прицепил снегокат с ребенком к машине. Опасное катание видели случайные прохожие. В ГИБДД организовали проверку.