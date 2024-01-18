В кармане нашли презервативы: извращенец со шприцами домогался школьницу в Тюмени

В похожую ситуацию попали и другая 14-летняя девочка и одна женщина. Взрослую горожанку он обматерил, подкараулив около магазина. А девочку-подростка он приглашал к себе в гости. Девочка сказала, что ей 14 лет и сразу же позвонила маме.