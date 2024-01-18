В кармане нашли презервативы: извращенец со шприцами домогался школьницу в Тюмени

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Школьница сумела убежать. После чего злоумышленник догнал ее на этаже, на котором она живет. В этот момент из квартиры выходил сосед, которого девочка успела позвать. Незнакомец испугался и убежал, сообщает «Урал Мэш».
В похожую ситуацию попали и другая 14-летняя девочка и одна женщина. Взрослую горожанку он обматерил, подкараулив около магазина. А девочку-подростка он приглашал к себе в гости. Девочка сказала, что ей 14 лет и сразу же позвонила маме.
Мужчину сумели догнать папа и брат школьницы. В его кармане лежал лубрикант, шприцы и презервативы. Мужчина задержан. Планируется возбудить уголовное дело.
Напомним, что в конце 2023 года мужчина преследовал девочку в Екатеринбурге. Он предлагал ей конфеты и посмотреть щенков.