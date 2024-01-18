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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

В Тюмени мужчина приставал к школьнице в лифте

В кармане нашли презервативы: извращенец со шприцами домогался школьницу в Тюмени

18 января 2024, 13:39
Фото: 1MI

В Тюмени мужчина приставал к школьнице в лифте

В Тюмени мужчина зашел в подъезд, где проследовал за 14-летней девушкой и стал к ней приставать.

Школьница сумела убежать. После чего злоумышленник догнал ее на этаже, на котором она живет. В этот момент из квартиры выходил сосед, которого девочка успела позвать. Незнакомец испугался и убежал, сообщает «Урал Мэш».

В похожую ситуацию попали и другая 14-летняя девочка и одна женщина. Взрослую горожанку он обматерил, подкараулив около магазина. А девочку-подростка он приглашал к себе в гости. Девочка сказала, что ей 14 лет и сразу же позвонила маме.

Мужчину сумели догнать папа и брат школьницы. В его кармане лежал лубрикант, шприцы и презервативы. Мужчина задержан. Планируется возбудить уголовное дело.

Напомним, что в конце 2023 года мужчина преследовал девочку в Екатеринбурге. Он предлагал ей конфеты и посмотреть щенков.

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#Уголовное дело#Криминал#Школьница#Тюмень#Подъезд#Сосед#Мама#Шприцы#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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