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Posted Вчера, 22:47

Published Вчера, 22:47

Modified Вчера, 22:49

Updated Вчера, 22:49

В Нижнем Тагиле эвакуировали многоэтажку из-за найденных гранат

В Нижнем Тагиле эвакуировали многоэтажку из-за найденных гранат

17 января 2024, 22:47
Фото: ТГ-канал Инцидент.Нижний Тагил
Владелец квартиры внезапно обнаружил три гранаты, из-за чего сначала оцепили, а потом и эвакуировали жильцов целого многоэтажного дома, сообщает ТГ-канал «Инцидент. Нижний Тагил».
Фото: ТГ-канал Инцидент. Нижний Тагил

Подозрительные предметы обнаружил владелец квартиры в доме №41 на улице Окунева. Где именно он увидел гранаты в своем жилье и откуда они там взялись, не сообщается.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, МВД и скорая помощь, которые оцепили здание, а затем эвакуировали жильцов дома. Гранаты в итоге оказались страйкбольными, их изъяли. Пострадавших нет.

Ранее в Казани задержали мужчину в похожей на военную форме, который устроил взрыв рядом с подъездом жилого дома страйкбольной светошумовой гранатой. Он сидел на скамейке с женщиной и ребенком, а потом достал чеку и бросил гранату в неизвестном направлении. Взрыв напугал местных жителей, женщина начала ругаться на нарушителя общественного порядка. Видео с кадрами произошедшего широко разошлось в соцсетях, мужчину задержали. При себе у него оказалось еще две гранаты.

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#Нижний Тагил#Безопасность#Скорая помощь#Эвакуация#МВД#МЧС#Гранаты#Оперативно#Разминирование#Пострадавших нет
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