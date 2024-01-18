В Нижнем Тагиле эвакуировали многоэтажку из-за найденных гранат

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, МВД и скорая помощь, которые оцепили здание, а затем эвакуировали жильцов дома. Гранаты в итоге оказались страйкбольными, их изъяли. Пострадавших нет.



Ранее в Казани задержали мужчину в похожей на военную форме, который устроил взрыв рядом с подъездом жилого дома страйкбольной светошумовой гранатой. Он сидел на скамейке с женщиной и ребенком, а потом достал чеку и бросил гранату в неизвестном направлении. Взрыв напугал местных жителей, женщина начала ругаться на нарушителя общественного порядка. Видео с кадрами произошедшего широко разошлось в соцсетях, мужчину задержали. При себе у него оказалось еще две гранаты.