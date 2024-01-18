В Нижнем Тагиле уже готова прорубь, яйца подорожали на 51% и кто кому должен 2 млрд

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Прорубь в Нижнем Тагиле, которая будет использоваться для крещенских купаний, уже готова к посетителям. Начало купаний запланировано на 20:00 18 января. Ответственный за прорубь Сергей Мотовилов занимается расчисткой участка от слоя льда толщиной 5 сантиметров, который образовался за ночь. Ему помогает местный «полярный медведь» Евгений Кузнецов, который в декабре 2023 года успешно сдал норматив по зимнему заплыву на 600 метров. Для удаления льда из воды моржи используют специальное оборудование.
В декабре 2023 года стоимость одного десятка яиц в Свердловской области достигла 120,15 рубля, что на 51% больше, чем за год до этого, в 2022 году. Также в регионе сильно заметно подорожали куриное мясо на 35% и яблоки на 28%. В списке других подорожавших продуктов — свежая капуста, она выросла в цене на 21%. А сахар нарастил 13% от своей прежней стоимости. За год цены выросли на мясо, рыбу, масло, чай, хлеб, рис и пшено, а также несколько других продуктов. Но кое-что все-таки упало в цене. Снизилась стоимость таких продуктов как картофель, лук, молоко, соль, мука, вермишель и гречневая крупа.
Согласно информации, полученной TagilCity.ru, в результате небольшого расследования, в Екатеринбурге имеются пять предприятий, у которых есть задолженность перед налоговой инспекцией в размере более 2 миллиардов рублей.
Движение для автотранспорта на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле еще закрыто. Но на участок реконструкции уже вернулась специальная техника. На реконструируемых отрезках дороги от улицы Карла Маркса до проспекта Ленина и от проспекта Ленина в сторону проспекта Строителей подрядчик возобновил работу.
В ушедшем 2023 году в Нижнем Тагиле 60 семей получили ключи от новых квартир и перестали переживать о своем старом и ветхом жилье. Муниципалитет выделил на это 94 млн рублей, а общая сумма затрат составила — 101,5 миллион.