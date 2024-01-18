В Нижнем Тагиле уже готова прорубь, яйца подорожали на 51% и кто кому должен 2 млрд

В декабре 2023 года стоимость одного десятка яиц в Свердловской области достигла 120,15 рубля, что на 51% больше, чем за год до этого, в 2022 году. Также в регионе сильно заметно подорожали куриное мясо на 35% и яблоки на 28%. В списке других подорожавших продуктов — свежая капуста, она выросла в цене на 21%. А сахар нарастил 13% от своей прежней стоимости. За год цены выросли на мясо, рыбу, масло, чай, хлеб, рис и пшено, а также несколько других продуктов. Но кое-что все-таки упало в цене. Снизилась стоимость таких продуктов как картофель, лук, молоко, соль, мука, вермишель и гречневая крупа.