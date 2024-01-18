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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

В Верхней и Нижней Салде подготовлены купели

Верхняя и Нижняя Салда готовы к крещенским купаниям

18 января 2024, 16:32

В Верхней и Нижней Салде подготовлены купели

Жители Верхней и Нижней Салде могут насладиться купелями, которые готовы их принять.

В Верхней Салде всё уже подготовлено к проведению крещенских купаний, которые будут проходить на Верхнесалдинском пруду.

Как сообщается администрация города, воду в купели освятили после вечерней службы в храме. Купания разрешены 19 января.

Также была подготовлена купель в Нижней Салде. Купель в городе организована в проруби на Нижнесалдинском пруду.

Для безопасности всем желающим рекомендовано соблюдать правила безопасности, быть в удобной обуви.

Ранее Екатеринбургская епархия сообщила о тонкостях крещенских купаний.

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