Верхняя и Нижняя Салда готовы к крещенским купаниям

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
В Верхней Салде всё уже подготовлено к проведению крещенских купаний, которые будут проходить на Верхнесалдинском пруду.
Как сообщается администрация города, воду в купели освятили после вечерней службы в храме. Купания разрешены 19 января.
Также была подготовлена купель в Нижней Салде. Купель в городе организована в проруби на Нижнесалдинском пруду.
Для безопасности всем желающим рекомендовано соблюдать правила безопасности, быть в удобной обуви.
Ранее Екатеринбургская епархия сообщила о тонкостях крещенских купаний.