Все не так. «Екатеринбурггаз» опроверг, что люди в поселке Исток остались без света

Как отмечают официальные представители газовой службы, с начала текущего ведется строительство газопровода в поселке Исток, однако был поврежден кабель. Впоследствии из-за его повреждения, от электроснабжения был отключен дом, но на место сразу же выехала аварийная бригада. В тот же день, когда был поврежден кабель, было восстановлено электроснабжение.