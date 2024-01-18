Все не так. «Екатеринбурггаз» опроверг, что люди в поселке Исток остались без света

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
АО «Екатеринбурггаз» сообщило TagilCity.ru, что информация о том, что газовая компания оставила поселок без электричества, не соответствует действительности, хотя ЕАН опубликовало другие сведения.
Как отмечают официальные представители газовой службы, с начала текущего ведется строительство газопровода в поселке Исток, однако был поврежден кабель. Впоследствии из-за его повреждения, от электроснабжения был отключен дом, но на место сразу же выехала аварийная бригада. В тот же день, когда был поврежден кабель, было восстановлено электроснабжение.
Также сообщается, что работы по прокладке сетей газораспределения ведутся в
соответствии с рабочей документацией.