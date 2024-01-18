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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Газовщики опровергли, что оставили без света жителей поселка под Екатеринбургом

Все не так. «Екатеринбурггаз» опроверг, что люди в поселке Исток остались без света

18 января 2024, 14:32
Фото: 1MI

Газовщики опровергли, что оставили без света жителей поселка под Екатеринбургом

Екатеринбургская газовая компания опровергла сведения об оставлении жителей поселка без света.

АО «Екатеринбурггаз» сообщило TagilCity.ru, что информация о том, что газовая компания оставила поселок без электричества, не соответствует действительности, хотя ЕАН опубликовало другие сведения.

Как отмечают официальные представители газовой службы, с начала текущего ведется строительство газопровода в поселке Исток, однако был поврежден кабель. Впоследствии из-за его повреждения, от электроснабжения был отключен дом, но на место сразу же выехала аварийная бригада. В тот же день, когда был поврежден кабель, было восстановлено электроснабжение.

Также сообщается, что работы по прокладке сетей газораспределения ведутся в
соответствии с рабочей документацией.

Жители поселка под Екатеринбургом остались без света
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#Происшествия#Свердловская область#ГАЗ#ЧП#Свет#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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