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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Чиновник из департамента по туризму в Свердловской области покинул должность

Замглавы департамента по туризму в Свердловской области ушел в отставку

18 января 2024, 11:06
Фото: Midjourney

Чиновник из департамента по туризму в Свердловской области покинул должность

Заместитель руководителя департамента по туризму в Свердловской области Юрий Патанин ушел со своей должности.

Чиновником в данном учреждении Патанин работал почти два года. До того, как прийти в свердловский департамент по туризму, он являлся сотрудником Корпорации развития и «Национального центра ГЧП», рассказали в Telegram-канале губернатора Свердловской области «Не для протокола».

Причины увольнения не сообщаются. Известно, что Патанину в настоящее время нашли вакансию, которая не имеет связи со службой в государственных организациях.

Напомним, в ХМАО глава Березовского района Павел Артеев уволился со своей должности после того, как он находился за рулем в пьяном виде.

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