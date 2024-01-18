Замглавы департамента по туризму в Свердловской области ушел в отставку

Чиновником в данном учреждении Патанин работал почти два года. До того, как прийти в свердловский департамент по туризму, он являлся сотрудником Корпорации развития и «Национального центра ГЧП», рассказали в Telegram-канале губернатора Свердловской области «Не для протокола».