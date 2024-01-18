Житель Екатеринбурга пытался усыпить здоровую собаку

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Собаке по кличке Линда породы бассет-хаунд семь лет, она абсолютна здорова, но оказалась не нужна владельцу. И 16 января в ветклинику Екатеринбурга обратился хозяин пса, с просьбой усыпить питомца.
По информации Е1, врачи не стали торопиться с процедурой, а обратились к волонтерам — зоозащитникам. Как стало известно позже, прежняя хозяйка Линды умерла, а знакомый, взявший собаку себе, не смог её содержать.
Волонтерам удалось быстро найти новый дом собаке и у Линды появились новые хозяева.
Напомним, ранее двое мужчин избили жителя Екатеринбурга и бросили в сугроб его собаку.