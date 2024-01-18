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Здоровую собаку принес на усыпление в клинику житель Екатеринбурга

Житель Екатеринбурга пытался усыпить здоровую собаку

18 января 2024, 10:01
Фото: 1MI

Здоровую собаку принес на усыпление в клинику житель Екатеринбурга

В Екатеринбурге волонтеры спасли собаку, которую принесли на усыпление. Животное оказалось здоровым.

Собаке по кличке Линда породы бассет-хаунд семь лет, она абсолютна здорова, но оказалась не нужна владельцу. И 16 января в ветклинику Екатеринбурга обратился хозяин пса, с просьбой усыпить питомца.

По информации Е1, врачи не стали торопиться с процедурой, а обратились к волонтерам — зоозащитникам. Как стало известно позже, прежняя хозяйка Линды умерла, а знакомый, взявший собаку себе, не смог её содержать.

Волонтерам удалось быстро найти новый дом собаке и у Линды появились новые хозяева.

Напомним, ранее двое мужчин избили жителя Екатеринбурга и бросили в сугроб его собаку.

#Животные#Ветеринар#Собака#Природа#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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