Житель Свердловской области, прицепивший снегокат сына к машине, должен 85 тысяч

Напомним, 17 января 2024 года жители Бобровского заметили, что мужчина едет по проезжей части на своем автомобиле с прицепленным к нему снегокатом, в котором находился его восьмилетний сын. Две машины, которые проезжали мимо, чуть не задели снегокат.