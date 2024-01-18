Житель Свердловской области, прицепивший снегокат сына к машине, должен 85 тысяч

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Как оказалось, мужчине неоднократно выписывали штрафы, общая сумма которых сейчас достигла 85 тысяч рублей, рассказали в Telegram-канале SHOT.
Кроме того, известно, что свердловчанин четыре раза привлекался к административной ответственности.
Напомним, 17 января 2024 года жители Бобровского заметили, что мужчина едет по проезжей части на своем автомобиле с прицепленным к нему снегокатом, в котором находился его восьмилетний сын. Две машины, которые проезжали мимо, чуть не задели снегокат.