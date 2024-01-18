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Житель Свердловской области получил почти 100 штрафов

Житель Свердловской области, прицепивший снегокат сына к машине, должен 85 тысяч

18 января 2024, 03:56
Фото: 1MI

Житель Свердловской области получил почти 100 штрафов

59-летний житель поселка Бобровский в Свердловской области, который катал сына на снегокате, имеет почти 100 штрафов.

Как оказалось, мужчине неоднократно выписывали штрафы, общая сумма которых сейчас достигла 85 тысяч рублей, рассказали в Telegram-канале SHOT.

Кроме того, известно, что свердловчанин четыре раза привлекался к административной ответственности.

Напомним, 17 января 2024 года жители Бобровского заметили, что мужчина едет по проезжей части на своем автомобиле с прицепленным к нему снегокатом, в котором находился его восьмилетний сын. Две машины, которые проезжали мимо, чуть не задели снегокат.

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