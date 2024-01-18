Житель Таджикистана пытался ввезти в Екатеринбург контрафактную одежду

В двух сумках пассажира обнаружились платья, костюмы, неглиже, украшения, аксессуары, а также светильники. По словам мужчины, он хотел подзаработать перепродажей вещей в Екатеринбурге, которые были куплены в Таджикистане. О необходимости декларации товара он не знал, рассказали в пресс-службе таможенного управления Урала.