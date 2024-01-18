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Таможенники в Екатеринбурге обнаружили у пассажира 60 кг контрафактного товара

Житель Таджикистана пытался ввезти в Екатеринбург контрафактную одежду

18 января 2024, 08:47
Фото: Уральское таможенное управление

Таможенники в Екатеринбурге обнаружили у пассажира 60 кг контрафактного товара

В Екатеринбурге у пассажира из Таджикистана были обнаружены поддельные одежда, украшения и другие товары, привезенные для продажи.

В двух сумках пассажира обнаружились платья, костюмы, неглиже, украшения, аксессуары, а также светильники. По словам мужчины, он хотел подзаработать перепродажей вещей в Екатеринбурге, которые были куплены в Таджикистане. О необходимости декларации товара он не знал, рассказали в пресс-службе таможенного управления Урала.

По словам руководителя таможни в Кольцово Сергея Боровика, в терминале аэропорта указана информация о том, как правильно нужно перевозить товар через таможню. Также об этом можно проконсультироваться с инспектором.

Вещи у пассажира изъяли, а ему грозит штраф.

Напомним, в аэропорту Кольцово была пресечена попытка незаконного вывоза наличных средств из страны.

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