Житель Таджикистана пытался ввезти в Екатеринбург контрафактную одежду

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
В двух сумках пассажира обнаружились платья, костюмы, неглиже, украшения, аксессуары, а также светильники. По словам мужчины, он хотел подзаработать перепродажей вещей в Екатеринбурге, которые были куплены в Таджикистане. О необходимости декларации товара он не знал, рассказали в пресс-службе таможенного управления Урала.
По словам руководителя таможни в Кольцово Сергея Боровика, в терминале аэропорта указана информация о том, как правильно нужно перевозить товар через таможню. Также об этом можно проконсультироваться с инспектором.
Вещи у пассажира изъяли, а ему грозит штраф.
Напомним, в аэропорту Кольцово была пресечена попытка незаконного вывоза наличных средств из страны.