Жителей 24 аварийных домов в Нижнем Тагиле планируют расселить в 2024 году

Осенью прошлого года в Нижнем Тагиле признали аварийным многоквартирник на Сухоложском поселке. Дом на улице Краснофлотская, 22 подлежит расселению до 1 ноября 2028 года. Также в это время была объявлена закупка на снос уже расселенный дом на улице Боровая, 41. Еще один дом на этой же улице был в процессе демонтажа.