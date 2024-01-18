Жителей 24 аварийных домов в Нижнем Тагиле планируют расселить в 2024 году

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
На начало 2023 года в реестре аварийного жилья, подлежащего сносу, значились 59 домов, в которых проживала 551 семья. На их расселение было предусмотрено 94 млн рублей из бюджета города. На эти деньги из 11 ветхих домов в новое жилье переехали 60 семей. Еще 7 млн рублей остались с 2022 года от региональной программы адресной помощи.
Нижний Тагил фактически завершил всю работу по этой программе, которая предполагалась с 2019 по 2025 годы, в 2022 году. У нас оставались квартиры, по которым шел судебный процесс. И деньги с 2022 года были перенесены на 2023 год для завершения этой программы — это 7 млн рублей. Они были полностью освоены. Успешно переселено 20 человек, — рассказала на профильной комиссии городской думы Викторина Пырина.
Всего по адресной региональной программе Нижний Тагил получил 451,5 млн рублей. За пять лет удалось расселить 318 семей из 42 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными с 2012 по 2017 годы. Так как деньги были освоены полностью, сейчас город не может рассчитывать на поддержку области.
Мы несколько раз выходили с предложением за подписью главы города, за подписью думы, чтобы изменить сроки. Но, к сожалению, получили отрицательный ответ. И, соответственно, решаем эту проблему сейчас за счет средств местного бюджета, — сообщила Викторина Пырина.
На 2024 год на расселение из ветхого жилья заложено 175 млн рублей. На эту сумму предполагается расселить примерно 24 дома. Еще 60 млн рублей выделено на ремонт 75 муниципальных квартир по соцнайму.
Осенью прошлого года в Нижнем Тагиле признали аварийным многоквартирник на Сухоложском поселке. Дом на улице Краснофлотская, 22 подлежит расселению до 1 ноября 2028 года. Также в это время была объявлена закупка на снос уже расселенный дом на улице Боровая, 41. Еще один дом на этой же улице был в процессе демонтажа.